O feed do seu Facebook estava estranho? Era um bug e já foi corrigido

Hoje quando milhares de utilizadores do Facebook abriram as suas contas para espreitar o feed, depararam-se com publicações no mínimo estranhas. As publicações das páginas que seguem e dos amigos não estavam a aparecer e o que era mostrado eram publicações de spam de pessoas aleatórias em páginas de celebridades.

O problema foi detetado e o Facebook já o corrigiu.

Foram vários os relatos que davam conta de publicações estranhas que estavam a surgir no feed do Facebook. Aparentemente, todos que seguiam uma determinada página de celebridades, estavam a receber tudo o que outras pessoas estavam a publicar nas suas páginas.

Aproveitando este problema, foram muitos os que aproveitaram para promover negócios, procurar emprego, publicar links de scam, memes, pornografia e mesmo spam relacionado com criptomoedas.

Embora não haja nenhuma informação oficial relativa à percentagem de utilizadores afetados, forma muitos os que assinalaram o problema no DownDetector nas primeiras horas da manhã. Mais de 80% das reclamações vieram de pessoas que estavam a usar a versão desktop da rede social e os restantes estavam a usar a app.

No nosso grupo Pplware @ Android no Facebook foram também deixados alguns relatos do problema, tendo afetado utilizadores um pouco por todo o mundo.

Segundo a Sky News, a Meta estava ciente do problema, tendo este já sido corrigido. Segundo a empresa, deveu-se a "uma mudança de configuração" feita esta manhã, que foi resolvida "o mais rápido possível". A empresa também pediu desculpas pelos inconvenientes provocados aos utilizadores.