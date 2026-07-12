O estranho truque dos fósforos na sanita afinal funciona?

É um daqueles truques domésticos que passam de geração em geração e que, de tempos a tempos, voltam a ganhar popularidade nas redes sociais. Há quem coloque fósforos na sanita, ou acenda um após utilizar a casa de banho, acreditando que o enxofre "absorve" os maus odores. Verdade ou mito?

O fósforo não elimina o cheiro, apenas o disfarça

A ideia de utilizar fósforos para combater o mau cheiro não é nova. Muitos acreditam que o enxofre presente na cabeça do fósforo neutraliza os gases responsáveis pelo odor desagradável.

Na realidade, a explicação é bastante diferente. Quando um fósforo é aceso, a combustão produz dióxido de enxofre (SO₂) e outros compostos que possuem um odor muito intenso.

Em vez de eliminar os gases responsáveis pelo mau cheiro, estes novos compostos acabam por "sobrepor-se" ao cheiro existente, tornando-o menos percetível para o nariz humano.

Ou seja, o cheiro desagradável continua lá, mas passa temporariamente despercebido devido ao fenómeno conhecido como máscara de odores. É o mesmo princípio utilizado por muitos ambientadores, embora recorram a fragrâncias em vez de produtos da combustão.

O verdadeiro problema está na origem do odor

Os odores provenientes da sanita são gerados sobretudo por compostos como o sulfureto de hidrogénio (H₂S), amoníaco (NH₃) e outras substâncias libertadas pela decomposição da matéria orgânica. Diversos estudos científicos identificam estes gases como os principais responsáveis pelo mau cheiro em sistemas de saneamento.

Acender um fósforo não reduz a concentração destes compostos nem melhora a higiene da sanita. Apenas altera temporariamente a perceção do odor.

Há quem coloque fósforos dentro da sanita

Uma das variantes mais curiosas deste truque consiste em deixar alguns fósforos dentro da sanita ou atrás do tampo, acreditando que estes absorvem os odores ao longo do tempo.

Não existe qualquer evidência científica que suporte essa ideia. Um fósforo apagado não possui capacidade para absorver ou neutralizar gases responsáveis pelo mau cheiro.

Se a sanita apresenta odores persistentes, a causa pode estar relacionada com:

acumulação de resíduos;

problemas no sifão;

falta de água no fecho hidráulico;

deficiências na ventilação;

anomalias na canalização.

Nestes casos, recorrer a fósforos não resolve a origem do problema.

A melhor solução continua a ser a limpeza e a manutenção

Especialistas em controlo de odores defendem que a forma mais eficaz de reduzir maus cheiros passa por impedir a formação dos compostos responsáveis ou por garantir uma boa ventilação e limpeza regular das instalações sanitárias.

Assim, embora acender um fósforo possa criar a sensação de um ambiente mais fresco durante alguns minutos, trata-se apenas de um efeito temporário. O mau cheiro não desaparece, apenas fica escondido atrás de um odor ainda mais intenso.

No fim de contas, a velha "receita da avó" funciona... mas por uma razão muito diferente daquela que a maioria das pessoas imagina.