Facebook vai incluir vídeos de música oficiais no Feed de Notícias

O Facebook anunciou que, ainda a partir deste fim de semana, alguns utilizadores da rede social terão oportunidade de assistir a vídeos oficiais no Feed de Notícias da rede social. Além disso, será acrescentada uma secção de Música no Facebook Watch, onde será possível explorar os vários vídeos.

Esta alteração surge como o culminar de uma parceria que o Facebook estabeleceu com algumas das principais editoras.

Principais editoras em parceria

Apesar de o Facebook já ter trabalhado com parceiros na Índia e na Tailândia com o objetivo de prosseguir com uma novidade como a de hoje, a ideia não se concretizou. Até agora… Isto, porque o Facebook anunciou parcerias com algumas das principais produtoras musicais, como a Sony Music, Universal Music Group, Warner Music Group, entre outras.

De acordo com informação dada pelo próprio Facebook, a oferta na rede social corresponderá a todo o catálogo das principais produtoras, incluindo das independentes. Uma vez colocados na plataforma, os artistas poderão editar ou remover a publicação do seu vídeo a qualquer momento.

Sob a alçada das editoras envolvidas estão músicos como Anitta, Bob Marley, Elton John, Nicki Minaj, Marvin Gaye, Keith Urban e Miley Cyrus. Aliás, os artistas foram já informados que terão de combinar o Facebook com as restantes plataformas que habitualmente utilizam.

Esta novidade vai permitir que os utilizadores sigam os vários artistas e ainda tenham acesso aos seus vídeos oficiais, na mesma plataforma. Ademais, se o utilizador se cruzar eventualmente com um vídeo de um artista que ainda não segue, poderá fazê-lo através de um botão disponível na própria exibição do vídeo.

Facebook Watch também está incluído na atualização

Além de os ter disponíveis na sua página, o músico terá uma secção dedicada apenas aos seus vídeos oficiais, gerada automaticamente pela própria rede social. Esta estará no Facebook Watch associada ao nome de cada um dos artistas. De forma mais simples, será possível que o utilizador encontre o músico que pretende e, eventualmente, criar as suas próprias listas de reprodução.

Como acontece já com as publicações do Facebook, o utilizador poderá partilhar, reagir e comentar aos vídeos que forem publicados. Além disso, poderão explorar a secção de música do Facebook Watch, pesquisando por género, artista, ou mood, mas também por listas de reprodução. Isto, porque, além da construção de listas, a plataforma irá adaptar o Feed do Watch ao gosto e interesse musical de cada utilizador.

A nova concorrência do YouTube

Sendo lançada apenas este fim de semana esta experiência pode sofrer alterações. No entanto, para já, o Facebook pretende colocar publicidade antes dos vídeos, no final, ou durante, de forma a não interromper o seu seguimento.

Para o Facebook, este é só o começo da sua jornada na música, que começa a ser disponibilizada nos Estados Unidos. Assim sendo, representa um desafio para o YouTube, porque as editoras andavam à procura de uma alternativa à plataforma, por considerarem que esta não paga o suficiente pelo conteúdo.