Kontrolsat está com preços imperdíveis! Conheçam quais os produtos em destaque…

Os apaixonados por tecnologia, e em particular televisão e entretenimento, devem visitar a nova loja online da Kontrolsat.com ainda este fim de semana. A empresa portuguesa é a distribuidora principal de media centers para Televisão em Portugal e está com preços imperdiveis em produtos com muita procura!

Entre 1 e 3 de Agosto, vários produtos estão com descontos que deve absolutamente aproveitar ou vai-se arrepender logo no dia 4. Convidadas estão marcas como TCL, Xiaomi, Samsung, Silver, Drift Gaming, Matrics, Formuler, Amiko e Extremebox. Estamos a falar de Smart TVs com Android TV, Media Centers dedicados a IPTV, Cadeiras Gaming, Headsets Pro Gaming, Smartbands, Sistemas MESH e Electrodomésticos.

Para os que andam mais distraídos a Kontrolsat é uma empresa que nasceu em 2004 e que conta com armazém dedicado, loja física em Vila Nova de Gaia e loja online com expedições para todo o país. Dois anos após expandir as suas instalações físicas, a empresa portuguesa, avança na inovação do online com a nova Kontrolsat.com.

A promessa de simplicidade no processo de compra foi comprida. A Kontrolsat apresenta um sistema de pesquisa rápido, intuitivo e organizado. No produto irá encontrar ainda as recomendações dos conjuntos mais interessantes para mais funcionalidades no seu produto, assim como um sistema de avaliações para deixar o teu feedback. A informação do processo da sua encomenda está sempre disponível para garantir a máxima segurança e conquistar a sua confiança, dentro da sua conta que podes criar completamente grátis. O atendimento especializado está disponível no Messenger durante este fim de semana para te ajudar com qualquer questão!

Produtos em destaque na Kontrolsat.com

Algumas promoções serão também exclusivas com recurso a códigos promocionais – um desses exemplos é a Android TV 32″ da Xiaomi. O preço é muito convidativo, por apenas 168,90€ , mas se utilizar o código – MITV – a entrega é completamente gratuita em sua casa (Portugal Continental).

Se está com dúvidas ainda de como a metodologia de entrega funciona é bastante simples – pode receber numa morada de entrega selecionada por si, levantar na loja física em Vila Nova de Gaia ou num dos mais de 600 Pontos de Levantamento da DPD Portugal.

E até no momento de escolher o transporte, normalmente, a Kontrolsat.com oferece mais vantagens: se a sua encomenda for superior a 80€ e não passar dos 10Kg, a entrega em Ponto de Levantamento é completamente grátis, isto é sem recurso a descontos adicionais.

A Kontrolsat.com também inova na aceitação de métodos de pagamento , com o Bitcoin agora disponível na loja online. Em breve terão ainda o recurso ao MBWay. Neste momento, recomendam a utilização da Referência Multibanco, devido à sua rapidez e à inexistência de qualquer taxa adicional, ao contrário de outras metodologias como o PayPal ou o Cartão de Crédito.

Há ainda um DESCONTO EXTRA de 2% para os 10 primeiros a assinarem a newsletter

Depois de assinar a newsletter da Kontrolsat, pode adicionar os produtos ao seu carrinho, e antes mesmo de proceder ao checkout, coloque o nome como código promocional, todo em letras maiúsculas. Se já não conseguir é porque não foi rápido o suficiente a concretizar a compra.

KontrolSat