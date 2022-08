O Instagram está em constante mudança, sempre procurando cativar novos utilizadores e assim aumentar a sua utilização. São muitas vezes medidas simples, mas que simplificam muito a publicação e partilha das publicações feitas.

É precisamente neste último campo que surgiu agora uma novidade, que mais uma vez muda a forma como usamos o Instagram. Ficou muito mais simples partilhar o que foi publicado, bastando agora usar um código QR que todos se habituaram já a usar no dia a dia.

Se muitas vezes as redes sociais seguem as tendências das suas concorrentes, noutras situações seguem o seu caminho. Isso é visível com algumas melhorias e novidades que vão sendo mostradas e que alteram por completo o que está disponível para os utilizadores.

É neste contexto que surge uma novidade no Instagram, que se foca em tornar mais simples a partilha de publicações nesta rede. Com um simples código QR é agora possível encaminhar os seguidores, e não só, para estas publicações na rede social dedicada às imagens.

Esta é uma novidade que o Instagram está a começar a disponibilizar para os seus utilizadores, para assim facilitar as partilhas. Para a poderem explorar, devem aceder à publicação escolhida e depois carregar nos 3 pontos que ficam no topo desta.

Aqui dentro, e já com o menu visível, vão encontrar do lado direito a nova opção. Esta é facilmente identificável pelo seu nome - Código QR - e pela imagem que apresenta. Ao ser escolhida gera de imediato o código QR que pode ser lido por qualquer outro smartphone.

Para ajudar os utilizadores, esta novidade do Instagram pode ter uma personalização mínima, sendo possível mudar a cor para uma das propostas. Além disso, e para partilhar ainda mais as publicações, é possível guardar localmente o código QR gerado.

É desta forma simples que o Instagram quer agora que os utilizadores façam as partilhas das suas publicações preferidas. De forma muito simples e direta é possível encaminhar os utilizadores desta rede social e assim ganhar ainda mais gostos e partilhas.

