Consultório Pplware – Esclareça aqui as suas dúvidas

O que será que se passa com o meu blog alojado no Blogger?

Caros (as) senhores (as): Primeiro que tudo as minhas saudações e os meus mais sinceros parabéns pelo trabalho realizado, que tem sido magnífico. Estou a tentar criar um Blogue na plataforma Blogger! Aliás, já o criei só que, quando vou criar, neste caso o primeiro post, a fotografia e parte do texto, depois de publicado, aparece mais a baixo de novo a foto, ou seja em duplicado. Algo de errado que estou a fazer? por favor queria a vossa ajuda. Os meus cumprimentos Adelino Almeida

Adelino,

Esse é um comportamento anormal e que não deveria certamente acontecer. Poderá ter uma explicação que é na verdade simples e que não é visível de imediato para quem cria o conteúdo no Blogguer.

O que pensamos estar a acontecer é que está a usar um tema que recolhe a imagem definida para a publicação e que depois a aplica, ficando assim repetida.

O que recomendamos que faça para detetar se é esta a situação é muito simples. Basta que altere o template usado no seu blogue e que verifique se a situação descrita se está a manter.

Caso seja o caso, tem 2 possibilidades. Ou não coloca a imagem e define apenas a imagem a ser usada como capa ou escolhe um novo template que não tenha esse comportamento.

Com esta alteração deverá conseguir encontrar o problema e corrigir este comportamento que não é o pretendido.

Sabem o que fazer para recuperar a minha conta do Facebook?

Olá Pplware, Resolvi recuperar a minha conta do Facebook, que abandonei há alguns anos. Queria voltar a usá-la, mantendo os meus contatos e os meus amigos. Como não uso esta conta há vários anos, esqueci-me dos dados de acesso que defini, o que torna ainda mais difícil entrar no Facebook. Assim, e não sendo eu uma utilizadora com muitos conhecimentos, escrevo para vos perguntar se isto é possível e como devo eu fazer para o conseguir. Obrigado, Clara Santos

Clara,

Ao não saber os dados de acesso ao Facebook, fica mais complicado entrar na conta, não sendo ainda assim impossível de fazer.

O Facebook tem instruções e ajuda para os utilizadores que estão na sua posição, sendo simples de seguir. Deixamos abaixo as recomendações que esta rede dá aos utilizadores:

Aceda ao perfil da conta que pretende recuperar. Clique nos 3 pontos abaixo da foto de capa. Selecione Encontrar suporte ou denunciar perfil. Selecione Outro e, depois, clique em Seguinte. Clique em Recuperar esta conta e siga os passos apresentados.

Desta forma deverá ser simples ter novamente acesso à sua conta e retomar a utilização do Facebook.

Como partilhar as atualizações do Windows em todos os PCs?

Meus caros amigos, Tenho em casa vários PCs com o Windows, todos na versão 10, e sempre que há novas atualizações, os consumos de rede disparam, porque todos estão a puxar a mesma informação. A minha pergunta é se existe uma forma de descarregar apenas uma cópia das atualizações, que seriam depois partilhadas entre todos. Este não precisa de ser um processo automático, mas até podia deixar tudo numa pen, que eu depois colocaria à vez em cada PC e assim teria o processo simplificado. Caso exista uma solução, peço que a indiquem, para ter alguma folga na rede nestes momentos. Obrigado, João Martins

João,

A Microsoft tem desenvolvido algumas melhorias no Windows que vão contra o que está à procura para os seus PCs.

Na verdade, existem várias soluções que o podem ajudar, com diferentes abordagens, mas todas residentes na área das atualizações da app Definições.

Em primeiro lugar pode ativar o modo de partilha das atualizações, que vão levar a que os PCs procurem novidades dentro da sua rede, assumindo que todos estão ligados entre si e a conseguirem ter uma visibilidade uns dos outros.

Outra alternativa, é a definição de limites de largura de banda para a descarga de atualizações. Pode definir um valor máximo, em Mbps, para a largura de banda absoluta, quer para descargas em primeiro ou segundo plano.

Pode também aplicar a medida acima, mas em vez de definir um valor absoluto, pode escolher antes uma percentagem do valor máximo disponível.

Assim deverá ficar muito mais simples gerir estes momentos de atualização, ainda por cima de forma totalmente automática e sem a necessidade de estar a monitorizar o processo.

Como faço para não usar o browser do Facebook e estar seguro?

Bom dia, Tenho estado a acompanhar o problema de recolha de informação por parte do Facebook quando acedemos a links dentro da aplicação. Não sabia que poderia ser tão simples obter dados meus apenas ao visitar uma página, o que me deixa muito preocupado. É com esta ideia em mente que me dirijo ao meu site de confiança e deixo uma pergunta. Não existe uma forma de contrariar esta recolha de dados? Temos mesmo de estar assim expostos ao que esses srs querem saber de mim? Obrigado pela resposta e continuem o vosso excelente trabalho. Daniel Brito

Daniel,

O Facebook insiste que essa recolha tem apenas um propósito, que é a monitorização da sua utilização, para dar aos utilizadores a melhor experiência de utilização.

Muitos não acreditam nesta resposta e estão convencidos de que a ideia é mesmo a recolha de informação dos utilizadores e do que estes fazem.

Seja como for, há uma maneira muito simples de contornar a app e assim ter os links abertos num verdadeiro browser.

Explicámos esse processo há alguns dias, pelo que só precisa seguir os passos indicados para escapar a essa suposta monitorização:

Se quiser ir ainda mais longe, pode também abandonar a app do Facebook e aceder a esta rede de forma direta, usando o browser do smartphone.

Como faço para continuar a usar o Internet Explorer?

Pplware, Como deverá fazer alguém que ainda precisa de usar o Internet Explorer no Windows 10 ou no Windows 11? Este browser desapareceu, mas eu ainda tenho sites que precisam deste browser para funcionar de forma correta, o que me está a trazer alguns problemas. Há, ou não solução para esta situação? Estou a ficar farto de procurar soluções que na verdade não funcionam. Agradeço a vossa ajuda. Pedro Matias

Pedro,

Apesar de não parecer muito lógica, esta decisão da Microsoft foi muito importante, em especial porque o IE deixou de ter suporte e correções de segurança.

Para evitar que este browser estivesse a ser usado e a colocar os utilizadores em risco, simplesmente desapareceu e assim todos ficam protegidos.

Para os casos como o seu, existem duas soluções que vão certamente funcionar. A primeira, recorre a uma funcionalidade que parece ter ficado esquecida e que poderá deixar de funcionar em breve:

A segunda solução, mais permanente, faz uso do Edge e do seu modo IE. Esta é a proposta oficial e que recomendamos que use:

Quanto a esses sites que diz ter de aceder, é também hora de evoluírem e abandonarem essas capacidades que apenas funcionam bem no IE. A Internet evoluiu e há muito mais a ser oferecido, de forma mais alargada.

