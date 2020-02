Agora já pode publicar as fotos 3D do Facebook com as suas fotos 2D

O Facebook introduziu no final de 2018 uma funcionalidade que permitia usar as fotografias em modo Retrato para lhes dar um aspeto 3D. No início só o iPhone tinha essa qualidade, mais tarde alguns Android juntaram-se ao grupo. Mas atenção que não dava qualquer foto. No entanto, as fotos 3D do Facebook estão prestes a se tornar muito mais acessíveis.

Com a Inteligência Artificial ao serviço das imagens, a empresa permite que as suas fotos convencionais ganhem aspeto tridimensional.

Facebook transformas imagens 2D em fotografias em 3D

Aquelas fotos que se destacam no Facebook, que aparecem em 3D, estão prestes a se tornar muito mais acessíveis. A empresa introduziu o recurso pela primeira vez em 2018, usando dados de profundidade do modo retrato do seu telefone para fornecer um efeito de paralaxe interessante nas suas imagens.

O efeito era muito interessante porque, à medida que deslizava no feed, a imagem dava aspeto de seguir os seus olhos. Embora seja um truque, a verdade é que este efeito teve o seu destaque. No entanto, este só funcionava se o utilizador tivesse ativado o modo retrato para essa imagem em particular.

Atualmente já não há essa restrição. O Facebook agora pode criar imagens em 3D sem o modo retrato do seu telefone. Em vez disso, a empresa usa a IA para calcular a profundidade – um método semelhante ao que o Google usa para criar fotos no modo retrato.

Assim, isso significa que não é necessária nenhuma segunda lente ou modo retrato especial. Isso também significa que pode funcionar com diferentes assuntos, como pinturas.

Por outras palavras, vamos ver que estas fotos em 3D se vão tornar muito mais populares à medida que o recurso for lançado para mais utilizadores. Dito isto, o recurso ainda não está disponível em todos os telefones, provavelmente porque o Facebook quer otimizar a tecnologia para cada dispositivo.

O recurso deve funcionar no iPhone 7 ou superior, bem como em dispositivos Android de gama média a premium recentes.

Ainda assim, além de ser acessível a mais dispositivos, também significa que o utilizador não precisa se preocupar em tirar uma foto no modo retrato em primeiro lugar. Nesse sentido, se estiver curioso para saber mais sobre como funciona o recurso, vá ao blog de IA do Facebook, neste link, onde a empresa detalha os aspetos técnicos por trás do recurso.