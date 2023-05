No Pplware escrevemos sobre variados temas dentro do segmento tecnológico, desde as notícias diárias, dicas, eventos, curiosidades, sugestões, energias, criptomoedas, entre outros. E é sempre interessante saber quais as áreas que mais cativam os leitores. Nesse sentido, na nossa questão desta semana queremos então que nos diga quais as categorias que mais lhe interessam ler no Pplware. Participe!

Quais as categorias que mais lhe interessam no Pplware?

Muitos dos nossos leitores já nos seguem há vários anos, mas diariamente acabamos por ter novos seguidores que procuram informações variadas dentro do segmento tecnológico. No Pplware divulgamos notícias sobre os mais variados temas, desde o mundo do hardware, software, redes sociais, smartphones, criptomoedas, inteligência artificial, jogos, Linux, Windows, energias, automóveis elétricos e a combustão, dicas, análises a equipamentos, entre outros.

Há leitores que nos procuram sobretudo pelas notícias diárias que nos vão atualizando sobre o que se passa neste setor, assim como também há quem queira aprender com os vários artigos de dicas, truques e tutoriais, ver as nossas análises aos jogos mais modernos, conhecer novas aplicações para dispositivos móveis, aprofundar conhecimentos sobre o mundo Windows e Linux, entre outros.

Temas como a Inteligência Artificial, os carros elétricos, as criptomoedas, as litografias mais avançadas da indústria dos chips, a computação quântica, etc., têm também despertado a curiosidade e atenção por parte dos nossos leitores.

Assim, na nossa questão desta semana queremos então que nos diga quais as categorias que mais lhe interessem ler no Pplware. Pode votar a partir da sondagem que deixámos de seguida.

Participe na nossa questão desta semana

Quais as categorias que mais lhe interessam no Pplware? Análises

Apple

Android

Browsers

Ciência

Criptomoedas

Eventos

Gadgets/Hardware

Google

Humor

Inteligência Artificial

Internet

Jogos

Linux

Microsoft

Motores/Energias

Notícias

Planeta

Redes Sociais

Software

Truques, Dicas e Tutoriais Ver Resultados Loading ... Loading ...

Obrigado pela vossa participação!

Nesta rubrica colocamos uma questão sobre temas pertinentes, atuais e úteis, de modo a conhecer a opinião e tendências dos nossos leitores no mundo da tecnologia, sobretudo no nosso país.

Deixe-nos então sugestões de temas na caixa de comentários ou envie para marisa.pinto@pplware.com