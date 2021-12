O Pplware deseja-lhe um Santo Natal

2021 voltou a não ser um ano fácil e os desafios voltaram a surgir. Ainda assim, soubemos dar a volta por cima e temos uma (aparente) normalidade, ainda que ensombrada com este vírus.

Mesmo com todas estas questões, temos de ser fortes e manter as tradições com o Natal, que une as famílias que têm estado separadas.

Para terminar este ano, desejo a todos os nossos leitores um Natal recheado daquilo de que mais gostam, seja a família ou os presentes.

Pedro Simões