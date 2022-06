ESA aprova construção de sonda que pretende intercetar cometa primitivo

A Agência Espacial Europeia (ESA) anunciou recentemente que aprovou a construção da sonda principal da missão, com lançamento adiado para 2029.

O objetivo é procurar intercetar, pela primeira vez, um cometa primitivo, inalterado pela radiação do Sol. A missão é promovida pela ESA em colaboração com a congénere japonesa JAXA.

Cientistas pretendem obter respostas sobre a origem da vida na Terra a partir de um cometa primitivo

Na missão Comet Interceptor (Intercetor de Cometa, em tradução livre), que tinha lançamento inicialmente previsto para 2028, participa a astro bióloga portuguesa Zita Martins, que faz parte da equipa internacional que vai analisar os dados que depois forem recolhidos, segundo revela a Lusa.

Na prática, os cientistas pretendem obter respostas sobre a origem da vida na Terra a partir de um cometa que nunca se aproximou do Sol e, por isso, se manteve inalterado desde a sua formação.

A ESA referiu que "a fase de estudo" da missão "está concluída" e que a construção da sonda principal "começará em breve", depois de ter sido selecionado o consórcio contratante.

A Comet Interceptor vai colocar a sonda principal a 1,5 milhões de quilómetros da Terra, na direção contrária ao Sol.

Em conjunto com telescópios terrestres, um deles a ser construído no Chile, o aparelho irá permitir detetar um cometa proveniente da Nuvem de Oort, região nos confins do Sistema Solar, e eventualmente corpos interestelares que entraram no Sistema Solar pela primeira vez e estão na trajetória de aproximação ao Sol. Todos os dados obtidos serão transmitidos para telescópios terrestres através da sonda principal com a qual comunicam.

Para Zita Martins, intercetar um cometa primitivo é como entrar na "máquina do tempo", uma vez que possibilitará desvendar quais "as moléculas orgânicas" disponíveis no início da formação do Sistema Solar e, assim, dar pistas mais concretas sobre a origem da vida na Terra.

Os cometas, vulgarmente descritos como "bolas de gelo sujas", têm na sua composição, além de gelo, poeira, fragmentos rochosos, gás e compostos orgânicos (estes últimos terão chegado à Terra fruto do impacto dos cometas na superfície terrestre).