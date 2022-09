Consultório Pplware – Esclareça aqui as suas dúvidas

Esta semana no consultório Pplware temos os seguintes temas para questões colocadas pelos nossos visitantes:

Consideram que esta loja online é segura e fiável?

Boa tarde. Há dias estava a ler um artigo sobre telemóveis e fizeram uma ligação ao site hekka.com. Fui dar uma olhada e notei artigos interessantes a bom preço. No entanto queria confirmar se é seguro, se realmente cumprem na hora de enviar a encomenda, se há mais clientes satisfeitos porque tenciono fazer a minha primeira compra. Obrigado e bom trabalho. Edilson Andrade

Resposta:

Edilson,

Quando fazemos sugestões ou referenciamos lojas online, é sempre após uma experiência prévia com o processo de compra. As nossas sugestões são com conhecimento de causa. Portanto, sim, a loja Hekka é segura e fiável.

No entanto, deve ter bem presente que, de forma alguma, nos podemos responsabilizar por algo que aconteça de errado no processo de compra ou pós-venda em determinada loja, pois obviamente está fora do nosso controlo e não existe qualquer relação comercial.

Para que o processo seja ainda mais seguro, sugiro que faça o pagamento utilizando o Paypal, pois não só permite abrir uma disputa no caso de desentendimento entre as partes, ou mesmo pedir o reembolso dos custos de devolução, caso necessário.

Boas compras!

[Respondido por Hugo Cura]

Que auscultadores me recomendam escolher para o PC?

Bom dia. Sigo-vos diariamente e já tive a vossa preciosa ajuda, que muito renovadamente agradeço. Agradecia um esclarecimento. Não tenho dificuldades em entender o funcionamento de uns vulgares auscultadores estéreo. No entanto, há no mercado, auscultadores 7.1 surround, para gaming e sei lá que mais, com ligação por ficha 3,5mm (?) ou por USB. A minha questão é se eu comprar uns razoáveis auscultadores que indicam 7.1 surround e os ligar a uma fonte estéreo, se nos meus ouvidos terei essa tal audição surround. Ou esse tipo de auscultadores só se destinam a consolas de jogos? Cumprimentos, José Manuel

Resposta:

José,

Esse tipo de auscultadores destina-se não só ao mundo gaming mas também do cinema.

Começando primeiro pelo som que se consegue gerar em headphones, há 2 tipos de surround: “true” e “virtual”. No caso do “true surround”, trata-se efetivamente de vários drivers (colunas internas, ou transdutores) posicionados de forma a simular as diferentes direções do som. Já no caso do “virtual surround”, é feito um processamento do som por software (em alguns casos existente nos próprios headphones), com algoritmos como o HRTF, capazes de simular os diferentes posicionamentos na origem do som, ou diferentes envolvências, mesmo para os casos em que a fonte é um som stereo e os headphones simples, apenas com 2 drivers. Portanto sim, com uma fonte stereo, é tecnicamente possível ter uma audição surround, mas depende se o produto tem, ou não, essa funcionalidade.

A forma como cada produto implementa o seu surround pode diferir, sendo que o true surround, que inclui diversos drivers, é sempre o mais caro por razões óbvias. O facto de referir “auscultadores razoáveis” não nos permite identificar qual será o tipo, mas certamente incluem a tecnologia necessária para fazer o que dizem fazer: 7.1 surround.

Recomendo que faça uma leitura no seguinte artigo:

Antes de avançar para uma compra, sugiro que leia as funcionalidades/especificações dos auscultadores, e se possível o manual de utilização, para ter a certeza das capacidades de reprodução de som dependendo das condições.

[Respondido por Hugo Cura]

Que mensagem estranha é esta que o Instagram me mostra?

Ola, boa tarde sabem como posso resolver isto? Obrigada 🤩 Vera Figueiredo

Resposta:

Vera, essa mensagem não é muito conhecida, mas é verdadeira e é um alerta que o Instagram lhe está a enviar.

Pode encarar este alerta como uma pré-situação em que a sua conta poderá ser colocada em pausa e banida.

Aparentemente o Instagram tem alguns limites e a sua utilização parece estar a ultrapassar estes limites impostos para uma utilização consciente.

Estes limites vão desde o número de publicações até ao próprio Gosto e aos comentários. É isso que precisa descobrir o que se passa no seu caso.

Há algo que está a fazer e que bate nos limites. Descubra o que é e rapidamente a mensagem deixa de ser apresentada.

[Respondido por Pedro Simões]

Afinal quando o ColorOS 13 chega ao meu smartphone OPPO?

Olá Pplware, Tenho uma dúvida simples e que provavelmente podem responder facilmente. É algo que se habituaram a gerir e que os vossos contactos privilegiados podem já ter informado. Comprei um OPPO há alguns meses e li agora que o novo sistema operativo desta marca já chegou. Falo do que traz a mais recente versão da Google. Mesmo com a nova versão lançada, o meu smartphone ainda não tem qualquer atualização e assim entra a minha pergunta. Será que o meu telefone não vai receber esta versão? Não deveria estar já no meu equipamento? Peço a vossa opinião e até alguma informação mais secreta que possam ter acesso. Obrigado Sara Martins

Resposta:

Sara,

Efetivamente o ColorOS 13 está apresentado e lançado pela OPPO. As novidades são várias e o Pplware já teve até acesso a esta versão, de forma antecipada.

Ainda assim, a OPPO ainda não começou a lançar esta versão para os smartphones. Há um plano bem detalhado de atualizações e que pode ser consultado no artigo abaixo:

Com esta informação, já vai conseguir saber como e quando o seu OPPO recebe o ColorOS 13 e o Android 13.

[Respondido por Pedro Simões]

Wi-Fi ou PowerLine, qual é que me recomendam usar?

Bom dia meus senhores, tenho uma dúvida que gostava que me ajudassem a esclarecer. Tenho de reforçar uma zona da minha casa com sinal de internet, mas não sei que tecnologia escolher. Sei que pode ser por wifi ou por powerline, mas não sei qual das duas escolher. Tudo vai ficar numa zona que fica longe do router da Vodafone, não dando assim para esticar apenas um cabo para este local. Dado este cenário, qual dos 2 recomendam, extensor Wifi ou um kit powerline? Obrigado, Mário Gomes

Resposta:

Mário,

Para a maioria dos casos a resposta é óbvia e simples. O kit powerline deverá ser a resposta mais correta, visto que não depende da proximidade da rede wifi para simplesmente estender o SSID para essa zona.

Outra vantagem do powerline é que pode mover o novo AP para qualquer lugar, sem que o sinal ou a ligação sofra qualquer perda.

Há, no entanto, um senão nesta opção, e que muitas vezes pode ser condicionante. Um kit powerline é substancialmente mais caro que um extensor wifi, mesmo nas especificações mais básicas.

Assim, e caso possa, deve escolher a opção kit powerline para ter a melhor rede sem fios na sua casa.

[Respondido por Pedro Simões]

