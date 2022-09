TSMC desliga parte das suas máquinas de chips para poupar energia

Estamos numa altura em que a crise energética se faz sentir cada vez mais. A eletricidade está bastante cara, o gás também está a ver o seu preço subir a galope e a situação ficou mais delicada depois da guerra da Rússia contra a Ucrânia e devido às ameaças de Vladimir Putin em suspender o fornecimento de gás para a Europa.

Nesse sentido, vários países encontram-se a definir várias medidas como forma de combater esta crise na eletricidade. E as mais recentes informações indicam que a gigante TSMC está a desligar várias das suas máquinas de chips para poupar energia.

TSMC desliga máquinas de chips devido ao consumo energético

Todos nós podemos adotar algumas estratégias nas nossas casas e no nosso local de trabalho como forma de poupar energia. Mas sabemos que uma significativa parte do consumo global acontece nas grandes fábricas da indústria. Então podemos quastionar 'o que essas fabricantes estão a fazer para lutar contra a crise energética?'.

Para responder a isso, a gigante TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company), que é maior fabricante de semicondutores em todo o mundo, já começou a fazer a sua parte nesta missão. Como tal, a fabricante taiwanesa vai desligar várias das suas máquinas de chips, nomeadamente scanners Ultra Violeta Extrema (EUV) com o objetivo de economizar eletricidade e reduzir o seu consumo de energia.

Claro que uma decisão deste género não é tomada de ânimo leve e, antes de a pôr em prática, as empresas devem fazer contas de forma a que as perdas inerentes não prejudiquem de uma forma extrema os pedidos dos clientes, nem a sua situação financeira.

Atualmente, um scanner EUV custa mais do que 300 milhões de dólares, embora algumas fontes já coloquem o preço a rondar os 400 milhões de dólares dada a atual inflação económica. São equipamentos escassos, extremamente caros e com uma montagem demorada. Como tal, a sua compra é feita de forma ponderada e mediante as necessidades de cada fábrica.

Mas não se sabe ao certo qual o consumo energético de uma máquina deste género, embora se saiba que é um valor extremamente elevado. Portanto, e uma vez que alguns chips não estão a ser produzidos, a TSMC pretende assim desligar algumas destas máquinas para poupar energia e também algum dinheiro.

Estima-se que a TSMC conte com mais de 80 scanners EUV e que a decisão de desligar alguns deles se prolongue até ao final deste ano. Segundo as informações, atualmente a fabricante de Taiwan conta com um consumo energético diário de 30.000 kW/hora por dia, apenas nas máquinas EUV. Já ao nível anual, esse valor ascende aos 10 milhões de kW/hora.

Leia também: