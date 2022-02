Consultório Pplware – Esclareça aqui as suas dúvidas

Esta semana no consultório Pplware temos os seguintes temas para questões colocadas pelos nossos visitantes:

Porque é tão lenta a cópia de ficheiros na minha pen?

Boa tarde, Tenho uma Pen USB 3.0 da Sandisk com 128GB e ao copiar um ficheiro com 11GB demora aproximadamente 30min. Começa a copiar com uma média de velocidade de escrita de cerca de 30 a 40MB/s mas ao longo da escrita vai diminuindo atingindo por vezes velocidades de 500KB/s o que faz baixar a média da velocidade. Refiro que a velocidade de leitura é muito elevada com uma média de 100MB/s. Já alterei as definições da pen para melhor desempenho, mas ficou igual. Isto é normal? Sendo um USB 3.0 não deveria ser mais rápido a escrever? O SO é o Win11. Obrigado pela ajuda Carlos Coelho

Resposta:

Carlos,

Por “copiar um ficheiro”, depreendo que seja a escrever na própria Pen Drive.

De facto, as velocidades máximas de leitura e escrita, são sempre dependentes de 2 fatores: velocidade a que a memória NAND flash o consegue fazer, e largura de banda da interface de comunicação usada. A largura de banda máxima do USB 3.0 é na ordem dos 5 Gbps, correspondente a cerca de 500 MB/s, pelo que em nada se relaciona com a limitação que estamos a observar.

Portanto, trata-se de uma limitação da memória NAND flash, que poderá não ter qualquer problema de funcionamento. A velocidade maior que observa no início da escrita, poderá estar relacionado com o facto de haver um buffer de memória intermédio, mais rápido que a própria memória, o que pode levar a que a média da velocidade vá descendo ao longo do tempo.

Depois, o facto de terminar com uma velocidade tão baixa, poderá estar relacionado com o tipo de formatação que a Pen Drive tem, nomeadamente no que diz respeito ao tamanho da unidade de atribuição. Experimente formatar com um valor alto (na ordem dos 512KB / 1 MB) para perceber se isso fará realmente diferença.

[Respondido por Hugo Cura]

O meu PC congela aleatoriamente porquê?

Ola, tenho um portatil toshiba com windows 10 e aleatoriamente congela e não deixa fazer nada. Geralmente dou conta do problema se tenho o windows player ligado porque para logo e depois são as paginas do browser. Fernando Oliveira

Resposta:

Fernando, existem várias razões para que esse comportamento esteja a acontecer.

Antes de entrar em avaliações de hardware, que podem eventualmente ter problemas, interessa garantir que tem todo o software atualizado, em especial o sistema operativo e os drivers associados ao hardware presente.

Trate deste elemento e tente perceber se o Windows 10 passa a ficar mais estável e sem qualquer problema. No limite, poderá também fazer a atualização para o Windows 11.

Caso o problema se mantenha, tudo aposta para que possa ter uma falha no hardware, pelo que deverá ser avaliado por um especialista para detetar a falha e o problema.

Esta última situação não deverá ser a que vai encontrar, pelo que acreditamos que tudo será resolvido com a atualização do sistema operativo, de todo o software e de todos os drivers.

[Respondido por Pedro Simões]

Quando e como me roubaram as credenciais da minha conta?

Boa tarde Como leitor bastante assíduo do V/Site, há dias indicavam a possibilidade de se saber a existência de violação de dados de qualquer pessoa, através do site " HAVE I BEEN PWNED". Como sou quase analfabeto nas informáticas, atrevi-me a consultar o referido site e indicar o meu e.mail para saber se já teria sido "violado". A resposta foi positiva - uma vez! Será possível saber quando e por quem tal aconteceu?! Agradecia o que houverem por interessante sobre isto e algum conselho em particular para eu alterar os meus procedimentos. Muito obrigado e os meus melhores cumprimentos E votos de muito sucesso José Barros da Rocha

Resposta:

José, o site HAVE I BEEN PWNED recorre às fugas de dados para manter a sua base de dados alimentada e atualizada.

Esta informação surge muitas vezes em sites de partilha de informação ou em fóruns mais obscuros e até na deep web, que tanto tem sido falada nos últimos dias.

Assim, é provável que existam mais dados que os que ali estão visíveis e acessíveis para pesquisas e avaliação dos utilizadores.

É precisamente no resultado dessas pesquisas que tem acesso à informação que procura. Vai encontrar ali uma indicação clara do momento em que a informação foi roubada e que que serviço foi retirado.

Não surge a indicação de quem realizou a apropriação dos dados, mas esse elemento acaba por ser irrelevante.

O que interessa mesmo é saber que a password está comprometida e que a deve alterar o mais depressa possível em todos os serviços onde o email está registado e essa password foi usada.

Qualquer um que tenha acesso a esses dados pode testar o acesso com o email e com a password e assim ter acesso não autorizado.

[Respondido por Pedro Simões]

Desapareceu a drive do DVD/CD do Windows 10, onde anda ela?

Olá! O título é auto explicativo. Depois de mais uma actualização do WIN10 não requerida por mim desapareceu-me o acesso ao DVD/CD RW do qual faço muito uso. Já tentei algumas coisas mas continua sem aparecer. Como posso fazer para recuperar o acesso à drive (roubada sem autorização pela microsoft)? E a mais sacramental das perguntas. É realmente possível neste planeta e arredores parar de receber as actualizações da microsoft e deixarem-me o computador em paz? Cumprimentos Fábio Azevedo

Resposta:

Fábio,

Começando pelo fim, a resposta é “não”. E coloco aspas, porque oficialmente a partir das definições principais não é possível fazer essa desativação total. Contudo, é possível desativar o serviço do Windows Update, mas isso pode trazer outros efeitos indesejados (além de ser sempre uma desvantagem na segurança) pelo que recomendo que mantenha essa funcionalidade, mesmo que por vezes isso seja aborrecido.

Agora, acerca da drive ótica, ela pode realmente desaparecer se não tiver qualquer cd/dvd inserido, pois está vazia. Ao colocar lá um suporte de dados, aparecerá de imediato listada no Explorador do Windows. Esta é uma possibilidade.

A outra hipótese é a possibilidade de a letra atribuída a essa unidade ter sido removida inadvertidamente, e assim deixar de ser acessível a partir do Explorador do Windows. Para verificar se é esse o caso e para voltar a atribuir uma letra, deve:

no menu iniciar, pesquisar por “Gestão de computadores” a abrir

abrir o caminho “Armazenamento > Gestão de discos”

verificar que está listada uma unidade de armazenamento ótico, clicar sobre ela com o botão direito do rato (menu de contexto) e escolher a opção “Alterar letra e caminho de unidade”

se não estiver atribuída uma letra, clicar em “Adicionar” e escolher.

Finalmente, existe ainda uma hipótese menos provável que é o controlador não estar presente devido à unidade não ter sido disponibilizada ao sistema operativo pela BIOS. Se for esse o caso, não tem qualquer relação com o Windows, pelo que deve ir à BIOS (geralmente usando a tecla Delete ou F2 no momento do arranque) e verificar que a unidade ótica está definida para surgir disponível.

[Respondido por Hugo Cura]

Porque tenho o Windows 10 ao mesmo tempo em Português e em Inglês?

Bom dia. Após atualização do sistema, o "Explorador de Ficheiros" passou a "File Explorer", etc. nos meus PCs. Fiz uma busca na internet e não encontro referência a esta anormalidade, muito menos como resolvê-la. Sabem o que se passa e como reverter, isto sem necessidade de desinstalar atualizações? Uma vez mais o meu muito obrigado pelo trabalho que desenvolvem. Cumprimentos, José Manuel

Resposta:

José,

Apesar de parecer um problema complexo, na verdade essa situação tem uma solução muito simples e até rápida.

Por qualquer razão, e com a atualização que foi realizada, o Windows 10 passou a ter também ter presente o idioma Inglês e está a usá-lo, mas apenas em alguns elementos.

Para resolver, só precisa mesmo de remover o idioma Inglês e reiniciar o Windows 10. Saiba como remover o idioma com a informação explicada neste link.

Após isso, tudo ficará ok e com o Windows 10 a usar apenas o nosso idioma, tal como pretendido.

[Respondido por Pedro Simões]

Como calibrar a bussola do Android automaticamente?

Bons dias. Como utilizador assíduo do Android Auto e do Waze, dependo da bussola bem calibrada e da localização de alta precisão, no meu smartphone Samsung Galaxy S21, para ter informações atempadas sobre rotas e pontos de viragem. Acontece que nos últimos tempos, a menos que calibre a bussola diariamente e antes de cada viagem, bastam 24 horas para esta perder a precisão alta. Necessito de alguma aplicação para fazer a calibração durar mais tempo, pois calibrar a bussola com o Live View não dura mais que 24h - talvez porque fora de casa apenas uso dados móveis e isso interfere com a localização...? Grato João Cortez

Resposta:

João,

Começando pelo fim, não, o facto de usar dados móveis não terá qualquer relação com a duração da calibração da bússola.

O que sugiro que experimente, é fazer a calibração a partir de outra app, como por exemplo a app GPS Status, ou Estado do GPS:

Nesta app, tem diretamente a opção de Calibrar a bússola, que poderá utilizar um recurso diferente e que faça com que a calibração seja persistente. Na informação mostrada do GPS, também conseguirá ver qual é a máxima precisão conseguida, dependendo da qualidade de satélites GPS que estão a ser utilizados.

[Respondido por Pedro Simões]

