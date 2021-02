Consultório Pplware – Esclareça aqui as suas dúvidas

Esta semana no consultório Pplware temos os seguintes temas para questões colocadas pelos nossos visitantes:

Como configurar o DNS over HTTPS no Linux ?

Bom dia. Logo que apareceu o vosso artigo, passei a usar DNS sobre HTTPS em todos os browsers (Firefox, Edge, em Windows, Firefox, Vivaldi e Brave em Linux). E é aqui que está o problema: em Windows dá para usar em todos, mas em Linux Mint 20.1, só o Firefox permite – Vivaldi e Brave dizem (não disponível nesta plataforma). Procurei minimizar colocando obrigatoriamente na rede (e no router) os DNS da Cloudflare, mas o teste com 1.1.1.1/help indica que no Linux Vivaldi/Brave, não há DNS sobre HTTPS Há algum processo de resolver? E já agora, algum processo para implementar de raíz, ou seja, para toda a máquina logo à entrada e não apenas para os browsers? Obrigado Cumprimentos João Cortez

Resposta:

João,

Do que sabemos não existe suporte para DOH (DNS over HTTPS) para as versões Linux do Chromium e seus derivados. O único browser com suporte para este serviço parece ser o Firefox, um excelente browser e que poderá usar.

Ainda assim, existe uma solução para o Linux ter acesso nativo a este DNS seguro. Esta não é direta, configurando um simples DNS, mas requer a instalação e configuração de uma app. Para isso deverá seguir as instruções da CloudFlare, onde encontra 2 soluções simples de implementar.

Com esta solução vai ter o DoH a funcionar no Linux sem problemas e de forma total no sistema. Não se limita a uma app mas sim terá a segurança em todo o sistema.

[Respondido por Pedro Simões]

Como ter o Remote Desktop no Windows 10 Home?

Bom dia, Como posso ativar o Microsoft Remote Desktop no windows 10 Home, para acessá-lo a partir de uma máquina MacOs? Obrigado Euclides Campos

Resposta:

Euclides,

Infelizmente, e por decisão da Microsoft, a versão Home do Windows 10 não tem presente o Remote Desktop. Este é focado nas versões dedicadas às empresas, como a Pro ou Enterprise, e por isso está assim ausente.

Com esta certeza, o ideal é usar outras ferramentas para aceder remotamente a uma máquina ou dar acesso a terceiros. Existem muitas e boas alternativas que pode usar e que são tão simples usar como a proposta da Microsoft.

Da lista, destacamos o TeamViewer, o Chrome Remote Desktop ou qualquer um dos muitos clientes VNC que existem disponíveis. Lembre-se que estes clientes devem estar nas duas máquinas que vão ser usadas.

Se preferir uma solução da Microsoft, tem ainda no Windows 10 a possibilidade de usar a Assistência Rápida, uma ferramenta que acompanha já este sistema. No entanto, este limita-se ao universo Windows.

[Respondido por Pedro Simões]

Onde consigo encontrar este cabo USB para o meu PC?

Boas, Gostava de arranjar um cabo USB de preferência 3.0 em que tenha 1 entrada Female e 2 Male e que sejam ambos de Data+Power. Os que encontro apenas uma das Male é de Data+Power, a outra é apenas Power. Existe alguma limitação em ter um cabo destes? O Objectivo era fazer com que o Cabo USB que sai do monitor ligar-se à Torre e ao Portatil da Empresa, assim bastava mudar o input source no monitor e não precisava de alterar o cabo USB. Se for possível, alguém sabe como poderei eu criar um cabo deste tipo? Com os melhores cumprimentos, Nuno

Resposta:

Nuno,

Não é suposto ligar dois computadores diferentes diretamente por portas USB (e só falando no Power). Como as massas não estão ligadas entre eles, e são flutuantes, pode acontecer que o desequilíbrio seja grande no momento da ligação e, passando uma corrente mais alta que o suposto, uma das portas USB irá provavelmente queimar (o Power, como o Data é diferencial, mantém-se funcional).

Acerca do Data, o USB não é multi-direcional, portanto não irá funcionar.

Para essa finalidade, deve ser utilizado algo como um comutador USB: https://amzn.to/3qzsXUG

Dessa forma, com um simples clique no botão do computador, consegue alternar entre os computadores. Se, além de comutar simplesmente portas USB quiser também comutar ecrãs, cartões de memória, saída áudio, porta ethernet e outros, pode ligar um uma dock USB ao comutador: https://amzn.to/37tft5p

Existem comutadores com dock integrada, mas (do que vi) ficam bastante mais caros que os 2 em separado.

[Respondido por Hugo Cura]

PayPal ou Multibanco? Qual devo usar nas compras na Internet?

Saudações. Tenho seguido com bastante interesse muitos dos sites que o Pplware coloca no Facebook através das suas páginas para a compra de chaves legais para o Windows 10 PRO que neste momento é o que me interessa. Preciso de comprar 2 chaves (1 para o meu PC e outra para o PC da minha esposa). No entanto os sites que já vi não me permitem comprar as chaves via Multibanco e a minha conta Paypal está com alguns problemas que de há uns anos para cá não me deixa mudar o email de registo e nem sequer consigo desassociar a minha conta bancária por forma a criar uma nova conta neste serviço. Por isso preferia pagar as chaves pro Multibanco… Help? Desde já agradecendo algumas luzes… Usar keys generators neste momento está fora de questão… RJCA

Resposta:

RJCA,

Independentemente de se tratar de chaves de software, é altamente recomendável utilizar o Paypal para esse tipo de compras, uma vez que se trata de um comerciante fora do país.

O multibanco é uma modalidade muito incutida no mercado nacional, pelo que não irá encontrar esse método de pagamento nos sites que vendem essas licenças.

Mas se não quer (ou não consegue) resolver o problema com o Paypal, pode criar um cartão de crédito virtual com o MBNet, e fazer a compra com mais segurança.

Já agora, não é obrigatório associar uma conta bancária ao Paypal, e pode também associar ao Paypal um CC virtual do MBNet, para ter ainda mais segurança na compra.

[Respondido por Hugo Cura]

Posso ligar um adaptador USB 3.1 num SSD de 8TB?

Boas

Gostaria de saber se posso ligar um adaptador USB 3.1 num disco interno SSD de 8TB para usar como disco externo, e se for possível a ligação quais as perdas que tenho (velocidade e capacidade) Pedro

Resposta:

Pedro,

Só depende do adaptador. Essas características estarão certamente listadas nas especificações desse adaptador, é aí que devem ser verificadas, para perceber que limitações poderá ter.

Se o adaptador for bom e tirar o máximo partido da interface USB 3.1, deverá conseguir uma velocidade de transferência entre 1 GB/s e 1.2 GB/s.

[Respondido por Hugo Cura]

O adaptador de VGA para DVI não funciona, sabem porquê?

Boa tarde, Tenho um PC torre com um monitor ligado por HDMI e queria ligar um segundo monitor (HP w1907v). A placa gráfica tem uma entrada DVI (tenho adaptador de VGA para DVI, conforme foto), mas o monitor não funciona. Muito obrigado. Melhores cumprimentos, Rodrigo Carvalho

Resposta:

Rodrigo,

A interface DVI, dependendo do tipo que for, poderá ter, ou não, a possibilidade de passar sinal analógico, que é necessário para um monitor VGA. Existem o DVI-D (digital), DVI-A (analógico) e DVI-I (integra digital e analógico).

Na foto que mostra, os pinos referentes à componente analógica não estão presentes, pelo que é certo que por essa ficha/adaptador não irá passar sinal analógico.

Nesta imagem poderá ver os pinos a que me refiro, concretamente os C1, C2, C3 e C4. Além do adaptador ter, ou não, a compatibilidade com o DVI-A, é importante certificar-se que a placa gráfica que tem também tem essa possibilidade, porque é possível que não tenha.

[Respondido por Hugo Cura]

