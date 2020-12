Consultório Pplware – Esclareça aqui as suas dúvidas

Esta semana no consultório Pplware temos os seguintes temas para questões colocadas pelos nossos visitantes:

Como colocar o Linux Mint XFCE a correr num TECLAST Tbook 11?

Boa tarde Amigos, Há uns anos, comprei um Tablet híbrido, TECLAST Tbook 11, com o respetivo teclado original. Como sabem, este equipamento vinha com Android 5 e Windows 10 Home. As características eram boas e continuam generosas para o tipo de equipamento, contudo o Android em conjunto com MSW10 começou a limitar a acção que pretendia. É um equipamento leve e muito funcional e. resolvi formatá-lo e instalar apenas o windows. Tenho atualmente (para trabalho e lazer) 7 computadores (Desktop, Laptop e este híbrido), dos quais tenho vindo a alterar o SO. Um dos desktop a correr XPenology, outro Windows para Backup de recursos, 2 Laptop com Linux Mint XFCE, outro (I7 8GbRAM) com W10 Pro e este TECLAST com W10Home. A questão que coloco é se este Teclast poderá correr, também, o Linux Mint XFCE devido aos drivers necessários para écran táctil e não só. Como o carregamento do windows é demorado neste equipamento, apesar de ter 4Gb de RAM e 40Gb de ROM, gostaria que me pudessem elucidar e darem uma opinião. Desde já, os meus agradecimentos pelo bom trabalho que têm vindo a desenvolver neste modelo de informação. M. Cumprimentos / Best Regards Pedro Oliveira

Resposta:

Pedro,

De facto, devido à baixa popularidade do TECLAST Tbook 11, não existe um conjunto de drivers pronto a usar para esse modelo. À parte dos drivers mais habituais, praticamente genéricos e instalados automaticamente, há alguns mais específicos que não fazem parte da instalação automática, como poderá ser o caso do bluetooth ou do touchscreen.

Há indicações de que um drivers para ArchLinux poderá funcionar no sistema operativo que pretende. Na verdade, o facto de ser de distros diferentes coloca-me também algumas interrogações mas, não tendo como testar, deixo-lhe a recomendação no caso de querer tentar:

Quanto aos drivers bluetooth, também não estarão disponíveis e não parece haver uma alternativa. Deverá mesmo ficar com este recurso sem funcionar, a menos que tente instalar um driver adequado a outros modelos com o mesmo processador ou controlador bluetooth.

[Respondido por Hugo Cura]

Recebo links estranhos no Messenger! Será que são vírus?

Boa noite.

Tenho recebido algumas mensagens aqui no messenger com um link suspeito, que normalmente tem o nome da pessoa associado a ele. Desconfio que seja vírus, mas não carreguei nele por medo de infetar o meu dispositivo. Sabem alguma coisa sobre isto? Vanessa Moreira

Resposta:

Vanessa,

Trata-se de um esquema relativamente popular em serviços de chat. Como o grau de confiança entre contactos amigos/conhecidos é elevado, é altamente provável (a menos que o destinatário seja cauteloso) que o link seja clicado.

Portanto, recorrendo a um esquema que foi concretizado anteriormente, que é o acesso ou capacidade de controlo do envio de mensagens a partir da conta de alguém, são então enviadas mensagens automáticas para todos os contactos. Essas mensagens geralmente têm links com o objetivo de propagar serviços maliciosos ou esquemas de phishing (apropriação de dados pessoais por ludibriação).

Portanto, procedeu exatamente como devia: não clicar em links estranhos. O que deve ser feito, é alertar esse contacto para o facto de a sua conta estar a ser controlada por terceiros mal intencionados.

[Respondido por Hugo Cura]

Podem ajudar-me no meu projeto com um Arduino?

Bom dia, vi este vosso artigo sobre arduino e esp8266 https://pplware.sapo.pt/gadgets/hardware/tutorial-modulo-wifi-esp8266-no-arduino/ que mostrava que teríamos de retirar o microcontrolador presente no arduino. Contudo, o meu arduino tem o microcontrolador soldado. Usando o sensor esp8266 sem retirarmos o microcontrolador faz alguma diferença ou funciona na mesma? Gonçalo Costa

Resposta:

Gonçalo,

Efetivamente nesse artigo está indicado que o microcontrolador deve ser retirado para que o ESP8266 funcione corretamente.

A ideia aqui é, como referido, usar o Arduino apenas como uma fonte de alimentação para o ESP8266, garantindo o seu funcionamento.

No entanto, e como está também referido no mesmo artigo, existe uma segunda possibilidade que deve usar neste caso em que é impossível remover o microcontrolador.

Falamos de colocar o “Arduino em Reset”, para assim não estar a realizar qualquer função. Deixamos como exemplo uma forma simples de o fazer, através deste link. Basta ligar os 2 pins e carregar a programação existente.

[Respondido por Pedro Simões]

Sabem se é possível abrir as portas deste router?

boas noites , é possivel abrir as portas deste router? Envio imagens abaixo para vos ajudar a resolver o meu problema.

Obrigado, brd__4500

Resposta:

BRD,

Sim, é possível abrir portas neste router, o chamado GigaRouter da NOS.

Para o fazer, pode utilizar tanto a interface web ou a app mobile. Para usar a interface web, visite a seguinte página e faça o login utilizando as credenciais da sua conta de cliente:

Estando o login concluído, precisa apenas de ir a Configurações > Configurações avançadas > Port forwarding > Criar nova regra. Depois só precisa selecionar o equipamento de rede para o qual a regra vai ser aplicada, e depois escolher um serviço pré-definido ou definir o IP/porta manualmente.

[Respondido por Hugo Cura]

Que headphones acham que devo escolher?

Olá! Não tendo em conta o preço, quais são os melhores ANC Headphones: SENNHEISER HD458BT ou ANKER SOUNDCORE LIFE Q30? Mariana Correia

Resposta:

Mariana,

As duas propostas que colocou na questão estão no topo do que esse escalão de preço consegue oferecer.

São duas propostas que estão muito próximas em termos de desempenho que é quase impossível escolher um ou outro.

Assim, e dada a sua proximidade, o que recomendamos é que teste uns e outros, para ver com qual se sente mais confortável e incomoda menos a serem usados.

Há ainda outro fator, que depende apenas de si e que é a parte estética. Novamente não são muito diferentes, mas têm pormenores que os distinguem e que dependem apenas do utilizador.

Em resumo, devolvemos a escolha para a Mariana, por serem modelos tão similares e com características muito iguais.

No final, parece que se vai resumir aos que lhe parecerem mais confortáveis e que forem mais atraentes.

[Respondido por Pedro Simões]

Como atualizar o meu Huawei P40 Pro para a EMUI 11?

Olá Pplware, Tenho lido que a Huawei estará já a lançar a atualização para a EMUI 11 nos seus smartphones. Tendo eu um P40 Pro, gostava de saber se já posso ter esta versão. Podem explicar-me como atualizar? É esta a versão que traz o Android 11? Armando Canas

Resposta:

Armando,

A atualização da EMUI 11 para o P40 Pro deverá estar já disponível. Só precisa de verificar se esta está já acessível e proceder à instalação da mesma no seu smartphone da Huawei, Este é, com sempre, um processo simples.

Só precisa de garantir que tem a versão disponível e pronta a instalar. Para isso deve abrir as definições do Android e depois descer até ao final das opções, escolhendo a chamada Sistema e atualizações. DE seguida escolham Atualização de software e no final só precisa de deixar terminar a procura de atualizações.

Se a nova versão estiver presente, poderá instalar de imediato, bastando seguir as instruções presentes no ecrã do smartphone. No final do processo, a EMUI 11 estará instalada e pronta a ser usada.

Quanto à versão do Android, esta será ainda o Android 10, mas com todas as novidades que a Huawei criou para os seus smartphones. Em breve, e como uma novidade, vai ver chegar o HarmonyOS e as suas melhorias que vão ser colocadas neste novo sistema.

[Respondido por Pedro Simões]

