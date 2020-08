Consultório Pplware – Esclareça aqui as suas dúvidas

Esta semana no consultório Pplware temos os seguintes temas para questões colocadas pelos nossos visitantes:

Posso comprar o Galaxy Tab S7+ em Espanha?

Boa tarde, estou interessado em adquirir um Galaxy tab s7+, no entanto tenho uma dúvida que não encontro em lado algum e ficaria muito agradecido se me pudessem responder. Comprar o aparelho no site da Amazon espanhola tem algum problema depois em termos de funcionalidade? Na página da Amazon até diz “versão espanhola”. E adquirindo o aparelho dessa forma, existe algum problema de compatibilidade depois se comprar um teclado português? Muito obrigado, cumprimentos Miguel Duarte

Resposta:

Miguel,

Terá sido este o tablet a que se refere.

O facto de estar referido como versão espanhola não o condiciona em nada, a menos que já tivesse teclado incluído, e nesse caso traria o layout espanhol, que tem algumas diferenças para o nosso. Quanto às redes, também aqui a compatibilidade é total.

Será apenas uma questão de caixa, embalamento e possivelmente de instruções rápidas. Relativamente aos idiomas do sistema, poderá contar com idiomas para todo o mundo, como sempre a Samsung fez.

Quanto aos teclados, a interface de ligação é igual independentemente do idioma, portanto também não terá problema.

O Galaxy Tab S7+ é uma máquina de trabalho fantástica, principalmente com a precisão da S Pen. É uma ótima escolha.

[Respondido por Hugo Cura]

Como fixar definitivamente o pin dos sites que visito no Edge?

Eu gostaria de saber como fixar definitivamente o pin dos sites que visito no edge porque quando o faço sempre desaparecem. Gil Rafael

Resposta:

Gil,

A sua questão deixou-nos com mais dúvidas que as que tem.

Existem várias formas de fixar os ícones dos sites que visita no Edge. Assim, vamos explicar algumas formas diferentes e que podem esclarecer e dar resposta à sua dúvida.

A primeira forma é clicando com o botão direito do rato no separador que quer fixar. Ai dentro verá a opção Afixar separador, que deve escolher.

Isto moverá este separador para a zona esquerda do browser e este será aberto de froma automática sempre que abrir o Edge.

A segunda opção coloca um atalho na barra de tarefas do Windows para o site que quer. Abra o menu do browser e escolha a opção Mais ferramentas.

Ai dentro tem a opção Afixar na barra de tarefas, que deve escolher. Será pedido o nome a ser dado e um novo ícone surge na área escolhida.

A terceira opção está na página de um novo separador. Deverá ter uma lista dos sites mais visitados e a possibilidade de colocar um novo manual.

Carregue no ícone + e depois defina o nome e o URL do site que quer manter ali. De imediato este surge, com o ícone do site.

Uma destas três opções deverá ser a que procura para resolver o problema. Caso não seja este o caso, volte e enviar um email com uma descrição mais detalhada do seu problema para o endereço consultorio@pplware.com.

[Respondido por Pedro Simões]

Posso usar Power Line numa casa com painéis fotovoltaicos?

B noite. Gostaria se possível que me ajudassem numa dúvida. Uso em minha residência ligações de internet com adaptadores powerline e funcionam na perfeição. Em breve irei instalar painéis fotovoltaicos para produção de energia em regime de autoconsumo. Sabem se existe alguma incompatibilidade. Agradeço desde já a possível resposta. Obrigado. António Júlio

Resposta:

António,

É suposto que o sistema dos painéis fotovoltaicos apenas injete energia limpa (livre de ruído) na rede de casa, em princípio até mais limpa que o próprio fornecedor de energia.

A menos que o inversor dos painéis, ou o controlador do inversor, tenha algum sistema inteligente de comunicação pela rede elétrica, cuja frequência de comunicação pudesse interferir na já existente frequência dos adaptadores powerline, não deverá ter qualquer problema com isso.

Em todo o caso, dependendo da marca e da gama dos adaptadores powerline em uso, há configurações alternativas que podem contornar um possível problema de interferência. No entanto, não será mesmo suposto que venha a ter qualquer problema.

[Respondido por Hugo Cura]

Como posso ter o Android Auto no Xiaomi Redmi Note 9?

Boa tarde, Comprei recentemente o Xiaomi Redmi Note 9 e embora consiga visualizar na PlayStore que o Android Auto está instalado, o mesmo não aparece nas aplicações instaladas (definições smartphone), nem o ícone aparece na tela do ecrã. O pior de tudo é que quando ligo o telefone ao carro, o Android Auto não ativa. O telemóvel apenas carrega. O meu carro é compatível com o Android Auto. Já o usei com outros smartphones. Podem ajudar a ultrapassar esta questão? Muito obrigado. João Rodrigues

Resposta:

João,

Os problemas com o Android Auto e a interface MIUI, independente do modelo do smartphone, são relativamente recorrentes e estão relacionados com a funcionalidade Dual applications.

Primeiro que tudo, deve garantir que tem instalada a versão mais recente. Como a app não está disponível oficialmente para Portugal, terá de ser instalada fora da Play Store. No ApkMirror, o download da versão mais recente pode ser feita no link seguinte:

Depois, para ter a certeza que tem o smartphone configurado corretamente para correr o Android Auto, deve seguir estes passos:

após instalar o Android Auto, vá a Definições > Aplicações instaladas > toque nos 3 pontos > Mostrar todas as aplicações

procurar por Google Play Services, abrir e premir em Limpar dados > Limpar cache

eliminar aplicações Dual, se existirem: ir a Definições > Aplicações Dual > roda dentada (canto sup. dir) > Eliminar contas de aplicações Dual > Eliminar e reiniciar.

Desta forma, toda a cache de aplicações Dual será eliminada, e que tornará compatível a execução do Android Auto. Note que, nos passos referidos acima, os nomes das opções podem ter ligeiras diferenças dependendo da versão.

Depois de reiniciar o smartphone, o Android Auto já deverá funcionar corretamente. Note que poderá ainda ter que desligar a otimização de energia para a app Android Auto Em Definições > Bateria), para que possa ser iniciada automaticamente pelo sistema (no caso de ligar à ficha USB), e para que possa funcionar em background.

[Respondido por Hugo Cura]

Que coluna BT recomendam para usar neste verão?

Boas Tudo bem Precisava de uma ajuda vossa… Preciso de uma coluna portátil para ir para férias mas nada com preços exorbitantes o que é que vocês aconselham das vossas experiências?? Ricardo Santos

Resposta:

Ricardo,

Antes de mais, a questão de “preço exorbitante” é sempre relativa. Seria mais simples dar uma sugestão mais direcionada, baseada num preço máxima, mas ainda assim, a opção com melhor relação qualidade/preço que conheço, tem várias gamas disponíveis.

Falo de uma marca que temos acompanhado desde há alguns anos, e que se tem mostrado muito competente, não só em colunas portáteis mas também noutros dispositivos áudio: Tronsmart.

E posso começar por lhe deixar dois artigos, o primeiro com opções mais populares, e o segundo onde apresentamos os modelos mais recentes:

A coluna portátil que recomendo, e considerando que 32€ não é um preço exorbitante, é a Tronsmart Element Mega. Tem uma excelente capacidade sonora, com médios bem presentes e graves impressionantemente fortes considerando a estrutura da coluna. Tem ainda a possibilidade de utilizar a tecnologia TWS com 2 colunas em simultâneo, podendo assim abranger uma área maior com a música sincronizada.

E se for de férias já no final da próxima semana, ainda vai a tempo. Como há stock disponível em Espanha, a entrega será feita em 2 ou 3 dias.

[Respondido por Hugo Cura]

Onde encontrar as apps que não acho na App Gallery da Huawei?

Olá Pplware, Resolvi investir num novo smartphone, atualizando finalmente o meu velhinho iPhone. Como queria dar um salto qualitativo, apostei num Huawei, o P40 Pro. Quando o comprei sabia que não tinha serviços Google, sendo por isso compra compra consciente e livre de problemas. Como não tenho utilização de muitos serviços Google, dado que venho do ecossistema Apple, a sua ausência não se nota. O que noto é a falta de algumas apps que me são essenciais e que não encontro na loja de apps da Huawei. Assim, a pergunta que vos deixo é muito simples. Como consigo acesso a estas apps e que sejam instaladas e mantidas atualizadas? Não quero ter de recorrer a lojas pouco confiáveis ou a ter de executar passos estranhos e complicados. Há alguma forma legal e direta de ter acesso a estas apps? Obrigado, Rosalina Teixeira

Resposta:

Olá Rosalina,

A troca que fez foi excelente. O Huawei P40 é uma excelente opção, em várias áreas, em especial no que toca à fotografia.

Em relação ao que pergunta, existe uma resposta simples e direta, que vai descobrir e passar a usar no futuro para ter acesso a todas as apps e serviços que quer.

Em primeiro lugar, o ponto de instalação de apps é e será a App Gallery da Huawei. Esta tem crescido nos últimos meses e está cada vez mais recheada com as apps que vão sendo procuradas pelos utilizadores.

Ainda assim, e porque a Huawei sabe que não tem presentes todas as que são necessárias, criou uma alternativa que deverá explorar. Falamos do Petal Search, que lhe dá acesso a todas as apps que não encontra na loja.

Esta permite que faça pesquisas pelas apps e que tenha como resultado o local onde pode fazer a instalação. Só precisa de depois de escolher e seguir a instalação, que será automática.

Importa revelar que estas são fontes seguras e que as apps são testadas antes de serem incluídas no Petal Search.

Quanto às atualizações, estas são também feitas via o Petal Search, tal como acontecem numa normal loja de apps.

[Respondido por Hugo Cura]

