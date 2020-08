Comunicações: Reclamações dispararam 94% em julho de 2020

Os serviços de comunicações digitais são fundamentais para que as sociedades funcionem. A provar isso mesmo, foi o período de Estado de Emergência onde este tipo de serviços serviu para continuar a trabalhar (em algumas áreas), mas também para nos mantermos mais perto de quem gostamos.

No entanto, falar em serviços de comunicação digitais é falar em muitas reclamações. No mês de julho, chegaram à ANACOM cerca de 13,4 mil reclamações sobre serviços de comunicações, mais 36% do que em julho de 2019.

As reclamações sobre as comunicações eletrónicas continuam a subir desde a declaração do estado de emergência nacional, tendo registado o valor mais alto dos últimos 12 meses. Segundo dados da ANACOM, o meio mais utilizado para reclamar continua a ser o livro de reclamações eletrónico, que registou cerca de 8,2 mil reclamações em julho de 2020 face a 4,5 mil reclamações em julho de 2019 (+85%).

Os livros de reclamações físicos registaram cerca de 3,5 mil reclamações em julho de 2020, menos 22% do que em julho de 2019, refletindo ainda o impacto das medidas adotadas em resposta à pandemia COVID-19, mas a sua utilização tem vindo a recuperar desde o fim do estado de emergência.

Comunicações eletrónicas com mais de 5 mil reclamações…

As reclamações sobre os serviços de comunicações eletrónicas aumentaram 94% em julho de 2020 face a igual período do ano passado, passando das 2,7 mil para as 5,3 mil reclamações.

Em julho, as reclamações sobre comunicações eletrónicas representaram 65% do total de reclamações registadas nesta plataforma.

Todos os principais operadores viram aumentar muito significativamente as suas reclamações. A MEO foi o operador mais reclamado, representando 36% das reclamações no sector.

Os assuntos mais reclamados foram a gestão de contratos pelos utilizadores, o cancelamento de serviços e as avarias. Em julho de 2020 as avarias e a ligação inicial de serviços fixos foram os assuntos em que as reclamações mais aumentaram.