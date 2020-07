Consultório Pplware – Esclareça aqui as suas dúvidas

Esta semana no consultório Pplware temos os seguintes temas para questões colocadas pelos nossos visitantes:

A pesquisa do Windows 10 deixou de funcionar, o que faço?

Olá, Atualizei o Windows 10 para a versão 2004, e ícone procurar da barra de ferramentas deixou de funcionar, dica para o recuperar dado ser uma ferramenta de grande utilidade. Agradecido Raul Pinto

Resposta:

Rui,

Apesar de não ser um problema muito conhecido, este está identificado e associado também a essa atualização do Windows 10.

A recomendação da própria Microsoft é que execute a app para validar problemas na pesquisa. Esta irá também resolvê-los de imediato.

Selecione Iniciar e depois a opção Configurações. Em Configurações do Windows, selecione depois em Atualização e segurança e Solução de problemas.

Em Encontrar e corrigir outros problemas, selecione Pesquisa e Indexação. Execute a solução de problemas e selecione quaisquer problemas aplicáveis. O Windows tentará detectá-los e resolvê-los.

Esta solução deverá resolver o seu problema de forma definitiva.

[Respondido por Pedro Simões]

Como consigo instalar o Office no Windows 10 S?

Boa tarde! Tenho pensado em comprar uma chave digital de registo para o Office 2019, numa das Plataformas (lojas) indicadas por vocês. Ainda não o fiz porque não sei se o vou conseguir instalar, dado que o sistema operativo que tenho instalado é o Windows 10 Modo S. Será que não vou ter problemas na instalação e/ou funcionamento do Office? Gostaria de saber a V/opinião. Obrigado. Com os melhores cumprimentos, José Santos

Resposta:

José,

Sim, irá ter problemas para instalar e utilizar o Office 2019 no Windows 10 S, a partir de uma instalação externa. Essa versão do Windows só permite abrir aplicações diretamente a partir da Microsoft Apps Store, na caixa “Office” existente no Menu Iniciar.

A solução passa por sair do Modo S do Windows, onde para isso será necessário fazer um procedimento muito simples. A Microsoft explica todos os passos necessários:

https://support.microsoft.com/pt-pt/help/4456067/windows-10-switch-out-of-s-mode

Depois disso, já será possível instalar aplicações fora da loja da Microsoft.

[Respondido por Hugo Cura]

Qual a diferença entre as séries dos processadores Intel?

Boa tarde Estou aqui a ver numa loja de recondicionados um portátil que pretendo apenas para uso de acesso à Internet, e trabalho com aplicações do office. Em principio vou optar por fazer upgrade para 8gb de memória e disco SSD de 240gb. Mas independentemente destes critérios e da marca, tenho um dúvida relativamente ao processador e qual a escolha acertada. P.e… Qual a diferença entre processador i5-3320M e i5-3437U ? Já agora o que representa o i e o U ou M? Muito Obrigado Jose Rosa

Resposta:

José,

Sim, hoje em dia, mesmo para trabalho, apenas 4 GB de RAM pode ser pouco em algumas situações, principalmente quando o browser também está aberto. Já uma Drive SSD, essa sim, é essencial. Para trabalho, é adequado e suficiente.

Quanto à questão acerca da designação, a própria Intel esclarece isso:

Portanto, as designações i3, i5, i7 ou i9, não são mais que indicadores da gama onde o processador se insere. Quanto mais elevado é o número, melhor é a gama.

Depois os sufixos, entre M ou U, o M vem de Mobile, para indicar que é um processador adequado para computador portátil. Já o U, não só é de computador portátil como é de Ultra low power, conseguindo oferecer autonomia superior aos modelos M.

Há depois muitas outras designações que pode encontrar e ficar a conhecer a partir do link acima.

[Respondido por Hugo Cura]

É possível usar a licença do Windows 10 noutro PC?

Boa tarde. Envio o presente e-mail, pois tenho uma questão sobre a ativação do Windows 10. Eu comprei um desktop gaming que não vem com sistema operativo instalado e estive a ver que os custos de instalação ficam na casa dos 145 euros. Ora, eu tenho um portátil com o Windows 10, pelo que gostava de saber se era possível associar a conta que tenho neste portátil ao desktop. Obrigado, Daniel Soares

Resposta:

Daniel,

Não, não será possível fazer essa “migração” de licença. Os computadores portáteis trazem licença OEM, o que significa que, por ter sido fornecida pelo fabricante do computador, está restrita à utilização nesse mesmo computador.

No entanto, isso é algo que não colide com a conta em utilização, já que a conta não inclui, por si só, a licença. Pode, e deve, utilizar a mesma conta, para que possam ser feitas sincronizações entre ambos os PCs, mas não servirá para a licença.

[Respondido por Hugo Cura]

Como saber se o meu Windows 10 está a ser usado noutro local?

Boa noite caros Srs(as), A questão é simples porém poderão ser muito úteis ajudando me na minha questão. Eu desconfio que alguém descobriu a minha pass. do Windows 10 e tem a minha sessão aberta noutro pc. Como posso confirmar a situação é de desligar a sessão iniciada nesse pc? Se me puderem ajudar ficaria muito agradecido de verdade. Emanuel Teixeira

Resposta:

Emanuel,

Essa é uma situação prevista pela Microsoft, e por isso é disponibilizada uma forma a controlar os dispositivos onde tem sessão aberta ou iniciada.

Para tal, deve aceder à sua conta Microsoft, a partir do seguinte endereço:

Poderá ver imediatamente os dispositivos que tem associados à sua conta. Basta então clicar em Gerir, ou em Dispositivos (na barra no topo) para ver todos os detalhes. Serão então listados todos os computadores com a sua conta iniciada, onde, ao aceder-lhe, tem no topo a opção de Remover o dispositivo, em Gerir.

Feito isso, esse computador receberá uma notificação de que houve um problema com o início de sessão.

[Respondido por Hugo Cura]

O wifi não funciona bem noWindows, o que devo fazer?

boa noite, tem momentos que tenho net, outros que fico sem net, e diz que é um problema e passo a citar ” realtek rtl8723be wireless lan 802.11n pci-e nic ” .. o que posso fazer ? obrigado Rui Mestre

Resposta:

Rui,

A mensagem mostra que está com problemas com a placa wireless do seu computador.

Provavelmente este problema estará ao nível dos drivers, que precisam de ser atualizados.

No site abaixo vai encontrar a mais recente versão do driver que deve instalar, para assim ultrapassar esse problema:

Escolha a opção que se adequa ao seu PC e corra o executável que será descarregado.

Após todos os passos deverá ser pedido que reinicie o Windows e depois o problema deverá ter desaparecido.

[Respondido por Pedro Simões]

