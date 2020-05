Consultório Pplware – Esclareça aqui as suas dúvidas

Esta semana no consultório Pplware temos os seguintes temas para questões colocadas pelos nossos visitantes:

Porque a minha TV Samsung não lê ficheiros mp4?

Bom dia , Solicitava a vossa ajuda no seguinte: Tenho um disco externo HD, multimedia, i omega, adquirido em 2013. Tenho uma TV SAMSUNG modelo UE32B 6000 VW. No disco externo tenho vários vídeos no formato TS que quando conecto o disco externo à TV são reproduzidos sem qualquer problema. Ultimamente fiz alguns vídeos com a câmara Sony,modelo HDR-SR5E, tendo passado para o PC com o programa, Action Cam Movie Creator, que é um programa de edição de vídeos da Sony. Estes vídeos, depois de editados, ficam no formato mp4.

Depois de serem passados para o disco externo, não os consigo ver na TV, aparecendo uma mensagem na TV de “invalid file”. Gostaria de ter os vossos comentários sobre o assunto e como posso ultrapassar o problema, que desde já agradeço. Cumprimentos J. Martinho

Resposta:

JMartinho,

A Samsung anuncia que as suas televisões têm, na sua generalidade, suporte para ficheiros com extensão MP4.

Este é um formato conhecido e por isso era esperado que esse suporte existisse de forma natural, algo que na verdade não acontece.

O que não +e revelado, de forma direta, é que o suporte para MP4 está limitado apenas a um codec de áudio e vídeo.

Assim, se o vídeo não tiver sido codificado com o codec vídeo H.264/MPEG-4 AVC e com o codec áudio AAC este simplesmente não será reconhecido e não poderá ser aberto.

A solução passa por definir na aplicação Action Cam Movie Creator estes parâmetros para os codecs.

Caso não seja possível, pode usar uma ferramenta como o Freemake Video Converter para fazer essa conversão que é essencial.

[Respondido por Pedro Simões]

O meu LG V30 deixou mesmo de receber atualizações?

Boa Noite Sou vosso leitor assíduo, e o que agora me leva a contactar-vos é o facto de que o meu smartphone LG V30 não ter actualizações de segurança desde Novembro de 2019. Queria perguntar-vos se esta situação é normal e não tenho que ficar preocupado ou se pelo contrário, posso fazer alguma coisa para corrigir. Obrigado Rui Vieira

Resposta:

Rui,

Esse é o grande problema de todos os dispositivos eletrónicos com software: o suporte da marca.

Todos sabemos que as marcas procuram é fazer negócio, vender, e nesse caso em concreto, de um smartphone lançado em dezembro de 2017, o suporte da marca para updates terá sido de cerca de 2 anos. Diga-se de passagem, 2 anos, com cerca de 15 updates lançados para esse modelo, digamos que até não será dos piores.

É claro que não é rentável para uma marca estar, indefinidamente, a lançar updates para os seus produtos, sejam eles de segurança ou de funcionalidades. Naturalmente que fica descontente ao ver que o patch de segurança ficou em novembro de 2019… mas provavelmente “morreu” aí.

Há muito que se fala da grande importância que é da Google criar um mecanismo onde, pelo menos as atualizações de segurança, não dependessem do desenvolvimento dos fabricantes e fossem diretamente lançadas pela Google. Bem, isso ainda não aconteceu, e não se sabe quando acontecerá.

Resumidamente, não tem que ficar preocupado e não pode fazer nada para “corrigir”. Está simplesmente a cargo do fabricante.

[Respondido por Hugo Cura]

Atualizar drivers trouxe-me muitos problemas para o PC. O que faço?

Olá a todos. A minha dúvida prende-se com uma actualização dos drivers do meu portátil, um Lenovo Legion Y520 com Windows 10. Procedi à respectiva actualização por causa de um jogo no qual os drivers da placa gráfica estavam desactualizados. Assim, aproveitei e instalei um software que me actualizou tudo de uma vez. Isto levou a duas ocorrências que notei logo: a ventoinha do portátil está sempre acelerada, quando nunca o fazia a não ser que estivesse a trabalhar de forma mais pesada com o portátil; e o touchpad tinha a opção de dois toques fazendo correr a janela da aplicação (PgUp e PgDn), algo que deixou de funcionar. Procurei nas definições se teria a possibilidade de corrigir ambas as situações, mas foi em vão. Agradeço a ajuda ou que me consigam dar, pelo menos uma luzes de como resolver estas ocorrências. Parabéns pelo contínuo trabalho que têm desenvolvido. Paulo Teixeira.

Resposta:

Paulo,

A origem do problema parece mesmo estar no “software que atualizou tudo de uma vez”. Não sabendo qual o software que utilizou, esse tipo de softwares apenas reconhece qual a marca ou referência do processador/chip/controlador e instala o que for mais recente, sem olhar ao fabricante do computador ou ao “bundle” onde se insere esse hardware. Portanto, não é de estranhar que isso aconteça.

No entanto, e sabendo que a Lenovo disponibiliza também uma ferramenta de update automático de drivers, também poderá ter sido esse o caso… e realmente, se foi essa a ferramenta que utilizou, tratou-se de um autêntico “tiro no pé”. E não há mais para dizer.

Agora, interessa é reverter.

A primeira recomendação que faço é a desinstalação desses drivers, a partir do “Aplicações e funcionalidades”, e depois a sua instalação manual, cujos drivers se encontram no link seguinte:

Será quase certo que o problema ficará resolvido. Caso não fique, então a análise terá de ser mais profunda, onde a solução “fácil” (mas complicadíssima ao mesmo tempo) é o restauro do PC, a partir da partição de recuperação.

[Respondido por Hugo Cura]

Quando é que o Huawei P30 Pro New Edition chega a Portugal?

Boa noite, Face à vossa noticia sobre o lançamento previsto para 15/5 do Huawei P30 Pro New Edition, pesquisei mas não encontrei nada sobre o assunto nomeadamente no site oficial da marca. Têm mais alguma informação sobre o equipamento? Antecipadamente grato. Com os melhores cumprimentos Pedro Peralta

Resposta:

Pedro,

A Huawei já lançou o novo P30 Pro New Edition, mas por enquanto está apenas disponível em território alemão.

No entanto, e do que nos foi confirmado de forma não oficial, o mesmo deverá chegar também a Portugal, num futuro próximo. Não existe, no entanto, uma data específica.

Se está interessado neste smartphone, deverá aguardar mais algum tempo para que fique disponível no nosso mercado.

[Respondido por Pedro Simões]

Como consigo trazer segurança ao DNS que uso no PC?

Bom dia. Numa altura em que o uso da internet atingiu o top, fala-se muito na segurança, privacidade, encriptação das ligações, de HTTPS, DNS sobre TLS, etc. Mas continua-se a falar que as melhores ligações, e sobretudo os DNS mesmo os da Cloudflare, são vulneráveis a ataques man-in-the-middle e a única defesa será encriptar logo no nosso sistema, através de programas como DnsCrypt. Só que ao que parece, o simpleDnsCrypt, deixou de ter apoio sendo apenas atualizado em situações de pormenor. Pergunto: é mesmo preciso lançar mão de SimpleDnsCrypt para ter ligação verdadeiramente segura, ou basta por exemplo configurar DNS ipv4 e ipv6 para os DNS CloudFlare? E se programa está ultrapassado ou com falhas, qual a alternativa? Obrigado e continuação de bom trabalho João Cortez

Resposta:

João,

A solução para esses problemas de segurança do DNS está prestes a chegar de forma massiva.

Falamos do DNS over HTTPS e este garante comunicações seguras e cifradas entre os clientes e os servidores de DNS.

A Microsoft iniciou agora o processo de disponibilizar o DoH no Windows 10 e a maioria dos browsers já o tem disponível.

No link abaixo pode encontrar a forma simples de o configurar:

[Respondido por Pedro Simões]

Ainda consigo recuperar a minha Mi Band 2?

Boa tarde, Preciso da vossa ajuda. Fui à gaveta buscar a velhinha mi band 2 (que estava completamente sem bateria) para o miúdo cá de casa mas não a consigo emparelhar com o telemóvel. Conseguem ajudar? Cumprimentos, Miguel Monteiro

Resposta:

Miguel,

Em primeiro lugar deverá garantir que tem a mais recente versão da app Mi Fit da Xiaomi instalada. Esta pode ser encontrada na Play Store e é simples de instalar no smartphone.

Depois, a Mi Band 2 deverá estar carregada e pronta a ser usada, garantindo que funciona e que está (aparentemente) bem.

O passo seguinte é aceder à app Mi Fit e autenticar-se com uma conta Gogole ou uma conta Xiaomi.

Por fim, deverá aceder dentro da app Mi Fit à área dos dispositivos e tentar encontrar a Mi Band 2.

Não deve fazer o emparelhamento direto via Bluetooth do Android e caso a Mi Band 2 não surja dentro da app, deverá desligar e ligar o Bluetooth e pesquisar novamente.

Depois de a ligação ser bem sucedida, pode seguir os passos abaixo e colocar a Mi Band 2 como nova:

[Respondido por Pedro Simões]

