Consultório Pplware – Esclareça aqui as suas dúvidas

Como consigo atualizar o meu Huawei G play Mini?

boa tarde Gostaria de ter vossa ajuda tenho um Huawei G play Mini , chc-u01. Tem a versão 4.4.2 do android. Gostaria de o actualizar pra um android mais recente e assim como emui , onde posso encontrar rom, uma actualizaçao e instruçoes de como fazer? Tenho procurado mas nao tenho conseguido , e o bootloader tambem esta loocker , preciso de unloocker pra fazer essa actualizaçao? Obrigado e continuação do bom trabalho ! 😉 Daniel Câmara

Resposta:

Daniel,

Não sendo este um smartphone recente, torna-se complicado encontrar uma ROM atual e que suporte o seu equipamento.

Ainda assim, existem algumas soluções que podem encontrar na Internet e que o vão ajudar a dar a esse smartphone uma nova vida.

A proposta que temos vem da LineageOS, uma das ROMs mais conhecidas e que frequentemente é atualizada.

No caso do seu Huawei G Play Mini poderá usar a LineageOS 14.1 e assim ter acesso ao Android 7.1.1.

As instruções que precisa podem ser encontradas neste link e bastará seguir as indicações apresentadas.

[Respondido por Pedro Simões]

Como dar uma nova vida ao meu portátil?

Boa tarde, Em virtude de não ter conseguido encontrar as soluções, permito-me colocar as seguintes questões. Utilizo um computador ASUS LapTop X540UB (VivoBook) 64 bits, com as seguintes especificações: Sist. Operativo: Windows 10 Home v.1909

Processador: Core i3 6006U 2.00 GHz

Memória RAM: 4 GB DDR4 2133MHz SDRAM;

Placa gráfica: NVIDIA GeForce MX110, com 2GB GDDR5 VRAM;

Armazenamento int.: 500 GB 5400 rpm SATA HDD;

Armazenamento ext.: 1 TB Toshiba

Wi-Fi: Integrada 802.11ac (2×2) Instalei o Windows, cerca de 6 meses depois do seu lançamento e tem funcionado sem grandes problemas, mas de há uns meses para cá começou a ficar lento ou até a bloquear, em certas aplicações, por exemplo, (e por este ordem): Tive desinstalar o antivirus da Kaspersky, por incompatibilidade com o antivírus da Microsoft, ficando apenas com este; O browser Brave, que me parece mais rápido, bloqueava – passei a usar o Edge; O Word e o Excel (Office 2019), abrem lentamente e por vezes bloqueiam; O BlueMail, talvez o melhor gestor de emails, bloqueia, obrigando-me a usar directamente o GMail e os outros; O Q-Dir por vezes bloqueia. (* No meu smartphone Xiaomi Redmi 4X, a aplicação BlueMail está a funcionar sem problemas). Já não sei o que fazer. Duvido que instalando um SSD vá melhorar este problema específico, que tem a ver, creio penso eu, com o próprio Windows. Antecipadamente grato, apresento os meus cumprimentos. Francisco Vieira

Resposta:

Francisco,

Os problemas que descreve podem advir facilmente de uma instalação que está já “cansada” e a precisar de uma renovação.

Para isso o processo mais simples é mesmo a reinstalação completa do sistema operativo, com o cuidado de colocar de seguida as apps que está a usar.

Claro que deverá também usar as apps que o Windows traz ou que a Microsoft oferece, para assim estar com um sistema ainda mais integrado e funcional.

Algo que nos chamou à atenção na configuração que apresenta, é mesmo a pouca memória e o disco que tem presente.

Uma recomendação que fazemos é mesmo, se possível, que coloque mais RAM e que substitua o HDD por um SSD.

Caso faça esta alteração, os resultados vão imediatamente saltar à vista.

[Respondido por Pedro Simões]

Como ter de volta os botões no meu Huawei P8 Lite?

Mais uma vez tenho problemas do meu telefone huawei p8 lite por ter ocultado botoes home ou principal, botao recentes e botão voltar e nem aceita deslizar de cima pra baixo, pra tirar apps da tela d cima. Manekas Mkhabele

Resposta:

Manekas,

O ideal é ter esses botões presentes, ainda que virtuais. Para isso deverá reverter a alteração que vez para os esconder.

Esta mudança é feita executando os seguintes passos:

Abrir as Definições

Escolher Sistema e atualizações

Aceder a Navegação do sistema

Escolher a opção de Navegação de 3 botões

Algo que poderá ativar, e que é útil, é a presença do botão flutuante. Este está no mesmo local onde irá ativar a presença dos 3 botões de controlo do Android.

[Respondido por Pedro Simões]

Como gravar o ecrã do Windows 10?

Boa tarde Vi este v/ artigo mas a aplicação indicada https://scrnrcrd.com/ não funciona. O meu sistema operativo é Windows 10 64bits. Podem informar um program ou forma de gravar em video o ecran do computador ? Dá imenso jeito para fazer tutoriais. Muito obrigado, Jose Rosa

Resposta:

José,

Aparentemente esse site e a ferramenta deixaram de estar disponíveis. Não nos é possível saber a razão, mas caso fosse algo temporário, o problema estaria já resolvido.

No entanto, e em substituição dessa ferramenta, temos uma solução mais simples e já disponível para todos.

Falamos da barra de jogos do Windows 10, dedicada a gravar o que fizer em termos de gaming neste sistema.

No entanto, e como uma mais-valia, este modo também grava qualquer aplicação que esteja a ser executada.

Para explicar como este processo decorre, deixamos um link do Pplware em que os passos são apresentados:

Após a gravação, esta fica no disco local e pode ser usada onde pretender.

[Respondido por Pedro Simões]

Posso usar tomadas inteligentes sem as ligar ao router de casa?

Bom dia, Eu gostaria de saber se a utilização tomadas inteligentes, como a Alfawise Smart Plug São possiveis de serem utilizadas sem a necessidade de um router e ligação a net, E fazer uzo das funçoes inteligentes, obviamente. Exemplo: ligar a tomada por wireless ao smartphone e controla-la no mesmo, atraves da app previamente descarregada. Obrigado Cumprimentos. Frederico Macias

Resposta:

Frederico,

Em teoria, o que pretende é possível e irá funcionar. Estes equipamentos requerem apenas uma ligação à rede local para serem controlados e/ou atualizados.

Assim, terá de criar uma rede com o seu smartphone e assim faer a ligação entre este e os dispositivos.

No entanto, e dado que a ideia é ter estes dispositivos acessíveis a qualquer altura e em qualquer situação, o ideal é que estes sejam ligados a um router e a uma rede mais largada.

Ao optar pela situação descrita, vai perder algumas funcionalidades, como o controlo remoto destes dispositivos.

Pondere se o que pretende supera tudo aquilo que vai eventualmente perder ou não poder usar.

[Respondido por Pedro Simões]

Que devo atualizar no meu PC com Windows 10?

Boa Tarde Possuo um portátil ASUS A540L com os seus componentes de fábrica. Utilizava o computador para correr uns jogos leves no STEAM mas agora quero-o mesmo só para trabalhar. Neste caso em powerpoints e internet. Quero que o mesmo se torne mais rápido e já li sobre os discos SSD. Este possui um HDD de 1TB. Não sei se será correto mas gostaria de colocar um SSD de 120GB para o sistema operativo e outro SSD em caddy (eliminando drive DVD) pensando que assim lhe aumentarei a rapidez. Outra dúvida é na RAM. O computador possui 4GB de RAM expansível até 8GB. O que será melhor? 2x4GB ou 1x8GB. Com os Melhores Cumprimentos Paulo Loução

Resposta:

Paulo,

Apesar do seu computador ter um excelente disco em termos de tamanho, este é mais lento que um SSD, ainda que de menor capacidade.

Dado que a sua máquina ainda pode ser atualizada, as nossas recomendações são basicamente as que apresentou.

Uma mudança para 1 ou 2 SSDs vai rapidamente melhorar o seu desempenho, com as apps a serem mais rápidas a arrancar e com melhor desempenho.

Outra alteração que será bem vinda é o duplicar da memória RAM. Passar de 4 para 8 GB pode ser significativo.

Quanto à questão de 1 ou 2 pentes de memória, a resposta é a de duas vezes 4GB, por 2 razões.

Em primeiro lugar, vai poder usar esta ram em dual channel, o que a torna mais rápida e assim mais eficiente.

Por outro lado, e uma vez que já tem 1 pente de 4GB, acabará por ficar mais barato.

[Respondido por Pedro Simões]

