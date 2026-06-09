Temperaturas vão subir! Cuidado com a radiação UV

Depois de alguns dias com temperaturas mais amenas em várias regiões do país, o calor está de regresso. As previsões apontam para uma subida gradual das temperaturas ao longo dos próximos dias, com os termómetros a aproximarem-se dos 30 ºC.

De acordo com as previsões do IPMA, os índices de radiação UV vão atingir valores considerados muito elevados em quase todo o país. Nestas condições, a exposição solar prolongada pode causar queimaduras na pele em pouco tempo, aumentando também os riscos para a saúde a médio e longo prazo.

As autoridades recomendam cuidados acrescidos, sobretudo durante as horas de maior intensidade solar, normalmente entre as 11h e as 17h.

Temperaturas de verão já esta semana

A subida das temperaturas será mais sentida no interior e no sul do país, onde as máximas poderão ultrapassar os 30 ºC. Em várias cidades portuguesas são esperados dias de céu limpo ou pouco nublado, criando condições típicas de verão.

Apesar do tempo convidativo para atividades ao ar livre, os especialistas recordam que a sensação térmica agradável não significa menor risco de exposição aos raios ultravioleta.

Como se proteger?

Face aos elevados níveis de radiação UV, o IPMA e as autoridades de saúde aconselham:

Evitar a exposição direta ao sol nas horas de maior calor;

Utilizar protetor solar com fator de proteção elevado;

Usar chapéu e óculos de sol com proteção UV;

Beber água regularmente para evitar a desidratação;

Redobrar os cuidados com crianças e idosos.

A radiação ultravioleta é um dos principais fatores de risco para o envelhecimento precoce da pele e para o desenvolvimento de cancro cutâneo. Por isso, mesmo em dias sem temperaturas extremas, a proteção solar continua a ser essencial.

Com a chegada do calor, tudo indica que os portugueses terão finalmente um ambiente mais próximo do verão. Contudo, convém não esquecer que o sol, além de trazer dias agradáveis, exige também alguns cuidados.