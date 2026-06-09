NASA revela a tripulação da Artemis III: próximo passo rumo à Lua inclui um astronauta europeu

A NASA confirmou os quatro astronautas que vão participar na próxima missão crucial antes do regresso humano à Lua.

Quem são os escolhidos?

A NASA anunciou oficialmente os quatro astronautas selecionados para a missão Artemis III:

Randy Bresnik (da NASA) assumirá o comando;

(da NASA) assumirá o comando; Luca Parmitano , astronauta italiano da Agência Espacial Europeia (em inglês, ESA), como piloto;

, astronauta italiano da Agência Espacial Europeia (em inglês, ESA), como piloto; Frank Rubio e Andre Douglas (da NASA) integram a equipa como especialistas de missão;

(da NASA) integram a equipa como especialistas de missão; Como membro suplente, a NASA anunciou o nome de Bob Hines.

Ao contrário do que estava inicialmente planeado, a Artemis III não vai pousar na Lua. O objetivo é testar, em órbita terrestre, os módulos lunares comerciais que a SpaceX e a Blue Origin estão a desenvolver.

Estas manobras de aproximação e acoplamento são fundamentais para o que vem a seguir: na Artemis IV, dois astronautas vão transferir-se para um destes módulos e descer à superfície lunar.

A missão deverá durar cerca de duas semanas, ou seja, quatro dias mais do que a Artemis II, que orbitou a Lua, em abril deste ano.

SpaceX e Blue Origin na corrida

As duas empresas privadas estão a competir para ter os seus módulos prontos a tempo.

A Blue Origin enfrenta um revés, pois o seu foguetão New Glenn explodiu durante testes no Cabo Canaveral, destruindo o único cais de lançamento operacional da empresa. Ainda assim, garante que o módulo lunar estará pronto em 2027.

A SpaceX, por sua vez, mantém o seu cronograma.

A corrida com a China

Por detrás de toda esta urgência está uma corrida geopolítica. A China pretende colocar os seus próprios astronautas na Lua antes de 2030, e os Estados Unidos querem chegar lá primeiro.

Se a Artemis IV for bem-sucedida, será o primeiro pouso lunar norte-americano em mais de 50 anos, e a NASA já anunciou planos para investir 20 mil milhões de dólares numa base permanente no polo sul lunar.

Ainda que a Artemis III seja uma missão de preparação, não deixa de ser um momento histórico.

Com os módulos da SpaceX e Blue Origin a serem testados pela primeira vez com tripulação, o programa Artemis entra numa fase decisiva.