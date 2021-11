Musk perguntou como o seu dinheiro poderia resolver a fome no mundo e a ONU respondeu

Há uns dias, Elon Musk revelou informalmente que doaria seis mil milhões de dólares, caso o Programa Alimentar Mundial (PAM) da Organização das Nações Unidas (ONU) conseguisse provar que esse valor resolveria o problema da fome no mundo. Embora a conversa tenha acontecido no Twitter, nenhuma das partes parece estar a brincar.

Agora, o PAM da ONU respondeu a Elon Musk e partilhou como o dinheiro doado seria repartido.

O PAM da ONU tem partilhado a situação de risco de fome em que se encontram milhões de pessoas. Nesse sentido, tem também vindo a apelar aos bilionários de todo o mundo para doarem uma pequena parte da sua fortuna para ajudar na resolução do problema.

Há uns dias, e confrontado com esse apelo do PAM da ONU, Elon Musk desafiou a organização, no Twitter – como não poderia deixar de ser -, a declarar publicamente como planeia gastar os donativos e, consequentemente, salvar os milhões de pessoas da fome.

Então, o PAM da ONU respondeu e partilhou com o mundo os detalhes que o CEO da Tesla solicitou acerca do destino dos seis mil milhões de dólares.

ONU está pronta para falar com qualquer pessoa que queira salvar vidas

Segundo uma publicação no site oficial do PAM da ONU, cerca de 3,5 mil milhões de dólares serão destinados à aquisição de alimentos e à garantia da sua entrega. Esta será concretizada através de diferentes meios de transporte, bem como escoltas de segurança, por forma a assegurar que os bens também chegam às regiões em conflito.

A mesma publicação revela que dois mil milhões de dólares servirão para comprar alimentos e para criar vales de dinheiro para as áreas onde os mercados ainda estão em funcionamento. Desta forma, as pessoas poderão comprar alimentos à sua escolha e as economias locais das áreas afetadas serão potencializadas.

Além disso, 700 milhões de dólares servirão para a construção de instalações que supervisionarão a distribuição da ajuda. Os restantes 400 milhões de dólares serão direcionados para a gestão de operações e pagamentos a auditores independentes que estarão responsáveis pelo controlo de todo o programa.

No Twitter, David Beasley, diretor executivo do PAM da ONU, recordou Musk do programa, reiterando o apelo que já havia feito outrora. Mais do que isso, nomeou cinco países que representam quase 50% das mais de 42 milhões de vidas que o PAM planeia ajudar com os donativos, informando que o estado das pessoas nesses países é pior que se possa imaginar.

O chefe do PAM alerta que, se não se alimentarem as pessoas, “alimenta-se o conflito, a destabilização e a migração em massa”.