EDP vai instalar 80 centrais solares em lojas Decathlon de seis países, Portugal inclusive

O anúncio foi feito pela EDP e dá conta de que a empresa de energia foi selecionada para instalar até 80 projetos de produção de energia renovável nos edifícios da Decathlon em seis países europeus. Portugal consta da lista.

Num comunicado emitido esta segunda-feira, a EDP anunciou que foi selecionada pela fabricante e retalhista de artigos desportivos Decathlon para instalar até 80 projetos de produção de energia renovável nos edifícios da empresa em seis países europeus.

No âmbito do acordo, serão instalados até 42 mil painéis solares nos telhados, estacionamentos cobertos e outros locais da Decathlon, alcançando uma capacidade instalada de até 21 megawatts-pico (MWp), energia suficiente para abastecer com eletricidade renovável quatro mil casas.

A EDP será responsável por centrais de produção descentralizada em Portugal, onde a maioria dos projetos já está instalada e em operação, bem como em Espanha, Bélgica, França, Alemanha e Itália, com instalações solares também em desenvolvimento nos próximos meses.

O objetivo é concluir as mais de 80 centrais solares até ao final de 2026, permitindo cobrir até 50% das necessidades de consumo das lojas.

Sermos escolhidos por um parceiro como a Decathlon para esta colaboração é um marco significativo para a EDP. O nosso compromisso em fornecer projetos solares multi-geográficos a clientes globais sublinha a nossa dedicação à inovação e à entrega de soluções de energia sustentável em todo o mundo. Este projeto é um testemunho da experiência e esforços colaborativos das nossas equipas europeias, unidas por um objetivo comum: avançar com a energia renovável à escala global.

Disse Vera Pinto Pereira, administradora executiva da EDP.

Segundo Jean-Philippe Garraux, líder de Desenvolvimento Imobiliário Internacional da Decathlon, o objetivo passa por alcançar 100% de eletricidade renovável até 2026 nas suas instalações próprias.

Para isso, estamos a dar prioridade à energia solar e pretendemos implementar centrais solares nas nossas lojas, sempre que possível. Em 2022, a EDP foi vencedora de um competitivo concurso europeu, e desde então tem assinado contratos com a Decathlon e instalado painéis fotovoltaicos em muitos dos nossos locais. Este é um passo importante para melhorar a qualidade da energia renovável e reduzir as emissões de CO2.

Esta parceria entre a EDP e a Decathlon deverá contribuir para evitar a emissão de cerca de cinco mil toneladas de CO2 por ano, que seriam emitidas se a mesma quantidade de eletricidade fosse produzida nestes países a partir de fontes não renováveis.