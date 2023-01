Luffy e o seu chapéu de palha da série live-action One Piece aparecem no primeiro cartaz de anúncio à adaptação deste clássico na Netflix. Além deste cartaz, foi também criada a página oficial da série no site do serviço.

Já pode criar um lembrete, para não perder a estreia.

A Netflix confirmou que a sua versão live-action de One Piece será transmitida em 2023. Isso é, na verdade, tudo o que se sabe até agora. A Netflix não avançou com nenhuma data específica para o lançamento da adaptação deste manga, apenas apresentou um cartaz através das suas redes sociais e uma ligação para o site do serviço, onde já se pode definir um lembrete para não perder a estreia da série.

Na página, encontra-se outra imagem que remete para a aventura de piratas que se vai viver ao longo dos episódios e desta nova adaptação.

A adaptação foi anunciada pela primeira vez em 2020 e será liderada pelos showrunners Matt Owens e Steven Maeda. O elenco principal inclui nomes como Iñaki Godoy como Luffy, Mackenyu como Zoro, Emily Rudd como Nami, Jacob Romero Gibson como Usopp e Taz Skylar como Sanji. E embora não tenha sido deixado nenhum vislumbre real da série, a Netflix já tinha deixado no passado algumas imagens dos bastidores e dos impressionantes cenários de One Piece.

One Piece - da série ao jogo

One Piece Odyssey é também um jogo recente lançado em torno da série, com gráficos impressionantes e animações que recriam de forma fiel o anime. O jogo está disponível para PC, PS4, Xbox Série X e S e ainda PS5.