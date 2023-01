Super Bock foi alvo de ataque informático! Problemas no abastecimento…

Os ataques informáticos ao nosso país têm sido uma constante. Os grupos organizados de piratas informáticos têm conseguido lançar ataques e afetar vários serviços, seja eles digitais ou não.

O mais recente ataque foi registado ao Super Bock Group. Segundo as informações, há "grandes restrições" no abastecimento de produtos.

Super Bock Group: Foram acionados todos os procedimentos...

Segundo revela um comunicado, o Super Bock Group foi alvo de um ciberataque esta segunda-feira. De acordo com o que é referido, o ataque “está a causar perturbações nos seus serviços informáticos, com constrangimentos na operação regular, nomeadamente no nível de serviço”.

Tendo os sistemas sido afetados, a “situação provoca grandes restrições na sua operação de abastecimento ao mercado de alguns dos seus produtos, nos diferentes canais de comercialização”.

O comunicado refere ainda que "acionou, de imediato, os protocolos de segurança necessários e informou as autoridades competentes, tendo igualmente colocado em prática um plano de contingência com vista a repor as condições normais de abastecimento do mercado”.

O Super Bock Group é uma empresa portuguesa e com centro de decisão em Portugal, cuja atividade principal assenta no negócio das Cervejas e das Águas engarrafadas