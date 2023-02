Netflix vai trazer áudio espacial para títulos do plano Premium

A Netflix tem estado na mira dos mais críticos pelas suas políticas que querem combater a partilha de contas... o talvez o negócio que exista à volta desta partilha. No entanto, a qualidade das produções que tem no seu portfólio leva os utilizadores a permanecer.

Há agora ainda mais motivos para tal. Os utilizadores do plano Premium vão ter acesso a centenas de filmes e séries com áudio espacial.

A Netflix acabou de anunciar um novo recurso que vai trazer ainda mais qualidade aos utilizadores no momento de ver as suas séries ou filmes favoritos.

O plano Premium da Netflix já oferece a experiência de visualização de qualidade mais elevada, com resolução de vídeo 4K HDR, a capacidade de assistir e fazer download de séries e filmes em quatro dispositivos compatíveis e muito mais. Agora, chega o áudio espacial da Netflix.

Os subscritores do plano Premium poderão ter acesso a uma experiência de som de qualidade elevada, seja na TV, computador, smartphone ou tablet.

A Netflix promete, com o seu áudio espacial, "uma experiência de som cinematográfica imersiva em qualquer dispositivo sem a necessidade de equipamento adicional". Esta opção já está disponível em mais de 700 títulos mais assistidos, incluindo Stranger Things, The Watcher, Wednesday e Knives Out: Glass Onion.

Neste vídeo partilhado pela empresa poderá ouvir as diferenças entre o som normal e o som com a nova tecnologia para perceber as diferenças.

Além dos títulos já disponíveis com áudio espacial, a Netflix promete trazê-lo a muitos outros, à medida que forem lançados, incluindo You, Your Place or Mine, Luther: The Fallen Sun e Tour de France.

Se é um dos que tem conta partilhada e não entende como é que poderá funcionar o futuro sistema de pagamento para contas partilhadas, leia o artigo seguinte.