Acesso gratuito à API do Twitter chega ao fim a 9 de fevereiro

As contas que Elon Musk tem que fazer para fazer lucro com o Twitter não parecem ser simples. Depois da compra, o valor da publicidade caiu abruptamente, o valor das ações também caiu e a confiança dos investidores também não é a maior. As primeiras medidas para fazer dinheiro passaram por aumentar o valor do Twitter Blue e demitir em massa grande parte da força de trabalho da empresa.

Há agora mais uma medida para "fazer render o peixe": o acesso à API do Twitter vai passar a ser pago.

O acesso à API do Twitter vai deixar de estar disponível gratuitamente no dia 9 de fevereiro. Na verdade, já se esperava que algo semelhante viesse a acontecer, considerando o facto de várias apps de terceiros terem deixado de funcionar sem aviso prévio há poucos dias. A verdade é que estas apps de terceiros mais populares já estavam a trazer vários entraves, com limitações na sua utilização.

Agora, a conta Twitter Dev deixou o anúncio oficial:

A partir de 9 de fevereiro, não daremos mais suporte ao acesso gratuito à API do Twitter, tanto a v2 como a v1.1. Em vez disso, um nível básico pago estará disponível

Esta medida surge ainda com a explicação de que "os dados do Twitter estão entre os conjuntos de dados mais poderosos do mundo", daí tal necessidade.

Não foram avançadas mais informações, contudo, é deixada a indicação de que durante a próxima semana, serão trazidos mais detalhes deste novo pagamento.

O Twitterrific, por exemplo, já abandonou as lojas de apps, Play Store da Google e App Store da Apple, e pediu aos utilizadores que eram assinantes pagos que não pedissem reembolso das subscrições, para que a sua situação financeira não se degradasse ainda mais.

Por outro lado, esta poderá ser uma forma de combater um velho problema do Twitter: os Bots. Com o acesso pago à API, poderá deixar de ser interessante continuar a apostar no Twitter.