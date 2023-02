Netflix: Tem conta partilhada? Saiba como é que vai ser apanhado

São muitos os utilizadores que pagam em conjunto uma conta Netflix para poderem ter acesso aos conteúdos, a um preço mais em conta. A Netflix, no entanto, não aceita esta prática e prepara-se para alargar em grande escala os seus pacotes destinados às contas partilhadas nos próximos meses.

Num questionário feito no Pplware, 90% dos que responderam à questão assumiram que iriam mesmo abandonar o serviço, caso fossem obrigados a pagar mais pelas contas partilhadas. Mas a dúvida persiste: como vai a Netflix identificar os utilizadores nestas situações? Já há uma resposta.

A Neflix é clara ao dizer que "as pessoas que não vivem na sua residência têm de usar a sua própria conta para ver a Netflix". Com isto coloca um ponto final na sua visão quanto à partilha de contas.

Esta é uma prática comum entre amigos e familiares, que se juntam para ter acesso ao serviço de forma completa, mas com um preço mais acessível. Atualmente, o plano base que permite ter acesso ao serviço num dispositivo de cada vez em HD custa 7,99 €. O Plano Standard, para 2 dispositivos em Full HD custa 11,99 €. Já o plano Premium fica a 15,99 € por mês com resolução UltraHD e com possibilidade de poderem ser usados 4 dispositivos em simultâneo.

Ora, se 4 pessoas se juntarem para subscrever o plano Premium, terão acesso às principais vantagens do serviço a um preço ainda inferior que o plano base. É talvez por isso que muitos utilizadores ponderam abandonar o serviço, caso tenham que pagar mais, para ter uma conta partilhada.

Como vai a Netflix apanhar os utilizadores com contas partilhadas?

A informação ainda não está disponível de forma massificada, mas na página dedicada ao Centro de Assistência da Netflix, a secção de "Partilhar a conta Netflix" já começou a ser atualizada com a indicações importantes neste sentido, segundo o site GenBeta.

Além da informação de que as pessoas têm que morar na mesma casa para poderem usar apenas uma conta, passa a estar presente que, a cada 30 dias é feita uma verificação da ligação dos dispositivos associados à conta à mesma rede wi-fi. Ou seja, pelo menos 1 vez por mês, as pessoas com contas partilhadas teriam que se deslocar a um local comum onde todos se pudessem ligar à mesma rede Wi-Fi.

Vejamos o caso de uma família que tem uma pessoa a trabalhar noutra cidade ou mesmo a estudar, com a conta Netflix partilhada registada numa TV do local onde está deslocado, provavelmente poderia perder o acesso à conta, já que não seria prático levar a TV para aceder à rede Wi-Fi da casa principal da conta.

Outra informação, essa já utilizada atualmente pela Netflix, é através dos endereços de IP, do identificador dos dispositivos e da atividade de conta dos dispositivos com sessão iniciada na conta Netflix.

Se com a confrontação de todos estes dados do lado da Netflix houver suspeita de partilha de conta, então alguns utilizadores que não sejam o principal, acabarão bloqueados.

O que lhe parece este sistema de verificação?