Spotify muda a interface para ser mais simples navegar em movimento

Cada vez mais o Spotify é um serviço que é usado nos dispositivos móveis e em constante movimento pelos utilizadores. Para se adaptar a essa realidade, este serviço de streaming tem-se adaptado e ajustado de várias formas.

Uma nova adaptação foi agora lançada, dedicada à biblioteca do utilizador. O Spotify quer tornar mais simples a sua utilização e o encontrar do que procura e para isso tem uma interface mudada e muito mais lógica de ser usada.

Continua a mudança na interface

O Spotify tem estado a mudar, de forma gradual, a interface das suas apps móveis. Quer adaptá-las ao que os utilizadores pretendem e também a tudo o que tem adicionado ao longo do tempo, em termos de novidades e de novos conteúdos.

Será já na próxima semana que a novidade agora apresentada começará a ser visível, tanto no Android como no iOS. A área A tua biblioteca que tudo será visível e com uma nova forma de ser usada, mais simples e mais direta para ser melhor.

Spotify arruma a área do utilizador

Tudo começará com a chegada de uma área de pesquisa transversal a toda esta área dedicada do utilizador. Até agora era complicada de encontrar e não funcionava de forma interligada com os diferentes conteúdos e escolhas do utilizador.

Esta mesma pesquisa terá presente a possibilidade de aplicar filtros, que atuam no momento, sem a necessidade de refinar a procura. O mais importante destes, presente de imediato, é mesmo o que apresenta apenas as músicas que estão já descarregadas para o smartphone.

Mais simples usar este serviço em mobilidade

Por fim, e para uma melhor visibilidade dos artistas, álbuns e músicas preferidas, surge a vista de grelha. Esta é mais simples de navegar e mostra muito mais ao utilizador. Há também a possibilidade de ter fixos 4 álbuns, artistas ou podcasts.

Com esta mudança o Spotify dá continuidade a uma mudança importante na sua interface. Continua a torná-la mais simples e mais intuitiva, ao mesmo tempo que a torna mais apelativa para os utilizadores.