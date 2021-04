Serviços Públicos: Reclamações aumentam quase 40%! Quais os piores?

Reclamar é um direito dos cidadãos quando fundamentado. Na semana que marca o fim do Estado de Emergência em Portugal, o Portal da Queixa revela que, no primeiro quadrimestre do ano, foram registadas mais de 5.000 reclamações dirigidas ao setor público,

Comparativamente a 2020, foi um crescimento de quase 40%. Saiba de que serviços se queixam mais os portugueses.

TOP serviços com mais número de reclamações

O Instituto da Mobilidade e dos Transportes (IMT), o Serviço Nacional de Saúde e a Segurança Social são as entidades que lideram o maior volume de queixas dos consumidores. Entre 1 de janeiro e 28 de abril de 2021, o Portal da Queixa recebeu na sua plataforma 5.030 reclamações dirigidas aos serviços públicos.

As Câmaras Municipais ocupam o terceiro lugar da tabela, com 649 reclamações dirigidas aos serviços municipais, mais 19% face a 2020 (546 queixas). Os Transportes públicos são a quarta categoria mais reclamada, no entanto, registaram um decréscimo de 52% das reclamações (226) comparativamente com o mesmo período de 2020 (473 queixas).

Relativamente à Segurança Social, entre os principais motivos de reclamação estão a falta de atendimento (22%) e queixas relacionadas com apoios financeiros no âmbito da COVID-19 (13%).

No SNS, os principais problemas reportados pelos consumidores são: impossibilidade de ser atendido por um médico (60%) e falta de atendimento telefónico (36%).

No IMT, as dificuldades na atribuição de carta de condução (tanto para recém-encartados como para a troca de título de condução estrangeira), geraram 74% das reclamações, e as falhas nos agendamentos 7% das queixas apresentadas.

Relativamente ao Instituto dos Registos e Notariado (IRN), as principais reclamações registadas no Portal da Queixa têm como motivos a dificuldade na renovação do Cartão do Cidadão (64%) e a falta de apoio/acompanhamento (23%).

Dirigidas ao Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), as reclamações dos consumidores têm como principais motivos: as falhas no agendamento (35%) e a demora na entrega dos documentos (32%).

O Centro Nacional de Pensões (CNP) foi outro dos organismos estatais alvo de insatisfação dos portugueses que reclamaram junto do Portal da Queixa, sobretudo, por problemas relacionados com as reformas (35% das queixas), falta de atendimento/resposta (21%) e queixas relacionadas com as pensões sobrevivência, viuvez, alimentos (14%).

Também o IEFP esteve na mira das reclamações dos consumidores. A ausência de resposta/apoio gerou 36% das reclamações e os atrasos nos pagamentos dos subsídios geraram 33% das queixas.