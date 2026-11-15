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Porque recordar é viver, o Pplware traz aos seus leitores a sua habitual rubrica semanal de música. Apresentamos as músicas que marcaram a nossa juventude ou o nosso passado recente e que ainda ouvimos por serem marcos na nossa vida. Descubra a pérola do passado que escolhemos para hoje e conheça também o Top 50 de Portugal.

Nesta rubrica podem encontrar música de estilos tão variados como o Rock, a música de dança e até o Pop que tanto gostamos. Os artistas são conhecidos, com as músicas que os fizeram famosos e tanto nos agradam.

Deixem nos comentários os nomes das bandas que querem ver aqui no Pplware Classics. Vamos procurá-las por vocês e apresentar os seus êxitos mais marcantes.

Eis então o vídeo de música que temos hoje para os nossos leitores!

America – Horse With No Name

America é uma banda anglo-americana de folk rock formada em Londres no ano de 1970 por Dewey Bunnell, Dan Peek e Gerry Beckley. Os músicos conheceram-se por serem filhos de membros da Força Aérea dos EUA, que estavam estacionados em Londres. São muito conhecidos pelos seus êxitos como “A Horse with No Name” e “Sister Golden Hair”. Embora não fossem bem aceites pelos críticos, a banda teve um sucesso comercial excepcional na venda dos seus dois singles e álbuns. Apesar de cantores consagrados como James Taylor e Rod Stewart fazerem parte da Warner Brothers Records, o grupo foi o que mais discos vendeu nesta editora na década de 1970. Ganharam o Grammy Award para artista revelação e foram nomeados para melhor desempenho por um duo ou grupo, ambos no ano de 1973.

In Wikipedia

Siga o Pplware Classics no Spotify

Top 50 — Portugal

Descubra também nesta rubrica semanal dedicada à música o que mais tem sido ouvido pelos portugueses no Spotify! Quais lhe agradam mais? Quais faltam neste top?

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Autor: Pedro Simões
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Tags:
america classicos classics Horse With No Name Música pplware

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