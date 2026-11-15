Instalou a atualização de novembro no Windows 11? Pode ficar sem imprimir no Word

A Microsoft voltou a complicar uma tarefa básica. As atualizações de segurança de novembro de 2026, lançadas na Patch Tuesday, impedem a impressão de determinados documentos no Windows 10, Windows 11 e Windows Server a partir da versão 2016. A empresa já confirmou a falha num alerta de serviço, mas ainda não avançou qualquer data para a chegada de uma correção definitiva.

O erro surge de forma silenciosa. Ao enviar um ficheiro para a impressora, a tarefa falha sem que exista qualquer anomalia visível na página ou defeito no hardware. Quem instalou o pacote mensal pode dar por si impedido de passar para o papel documentos aparentemente normais.

Imagens invisíveis no Word são a falha

Segundo a Microsoft, o bloqueio ocorre quando um documento inclui imagens com altura ou largura igual a zero na resolução de impressão escolhida. Embora pareça raro, este cenário é comum em ficheiros com formatação complexa. Estas imagens sem dimensões visíveis funcionam muitas vezes como marcas de água ocultas ou pontos de ancoragem na página, sendo também inseridas automaticamente por várias ferramentas de edição.

O problema afeta sobretudo documentos do Microsoft Word impressos através da interface GDI, o componente gráfico clássico do Windows que desenha conteúdos no ecrã e nas impressoras. Outras aplicações que usem o mesmo mecanismo podem sofrer o mesmo bloqueio. Como estes elementos gráficos passam despercebidos ao utilizador, torna-se difícil contornar o erro sem editar o ficheiro.

Mês atribulado para as atualizações do Windows

Este bug não chegou sozinho no pacote mensal de novembro. A Microsoft admitiu também que as mesmas atualizações de segurança provocam falhas na ativação e no licenciamento do Windows, identificadas pelo código 0x80041008. Em paralelo, a empresa investiga quebras de desempenho e instabilidade no SQL Server ligadas aos pacotes distribuídos desde outubro.

Para agravar o cenário, vários computadores com o Windows 11 nem sequer conseguem instalar a atualização de segurança de novembro. O bloqueio atinge as máquinas que tinham a atualização de pré-visualização de outubro instalada, deixando o sistema preso num ciclo de falhas.

A impressão continua a ser um ponto frágil nas atualizações da Microsoft. Em março de 2025, uma atualização fez impressoras USB debitarem texto aleatório, seguindo-se falhas na função de imprimir para PDF em julho e problemas semelhantes em aplicações WPF em agosto de 2026. Enquanto não surge um novo patch, a opção mais segura passa por adiar a instalação destas atualizações onde a impressão no Word seja essencial.