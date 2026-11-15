Eclipse do século: Sol vai desaparecer durante mais de seis minutos em pleno dia

No dia 2 de agosto de 2027, a Terra será palco de um dos acontecimentos astronómicos mais impressionantes das próximas décadas. Um eclipse solar total fará desaparecer completamente o Sol durante mais de seis minutos em algumas regiões do planeta. O fenómeno também será visível em Portugal, embora de forma parcial, com uma parte significativa do disco solar ocultada pela Lua.

Um eclipse solar que só será superado em 2114

Segundo os cálculos da NASA, o eclipse solar total de 2 de agosto de 2027 terá uma duração máxima de 6 minutos e 23 segundos, um valor extraordinário para este tipo de fenómeno.

A duração máxima será registada no Egito, numa região próxima de Luxor, onde a Lua ocultará completamente o Sol, transformando temporariamente o dia numa espécie de crepúsculo.

Este será o eclipse solar total mais prolongado até 3 de junho de 2114, quando está previsto outro fenómeno com uma duração máxima de 6 minutos e 32 segundos.

Apesar da designação de eclipse do século, não será o mais longo do século XXI. Esse recorde pertence ao eclipse de 22 de julho de 2009, que atingiu 6 minutos e 39 segundos, embora o ponto de maior duração se tenha situado sobre o oceano Pacífico.

Onde será possível observar o eclipse total?

A faixa de totalidade começará no oceano Atlântico, atravessando o sul de Espanha, o estreito de Gibraltar e várias regiões do norte de África, antes de avançar pelo Médio Oriente e terminar no oceano Índico.

Entre os países abrangidos encontram-se Espanha, Marrocos, Argélia, Tunísia, Líbia, Egito, Arábia Saudita, Iémen e Somália.

No sul de Espanha, cidades como Cádis e Málaga estarão dentro da faixa de totalidade. Contudo, a duração será inferior à registada no Egito. Em Cádis, por exemplo, a ocultação completa deverá durar cerca de 2 minutos e 54 segundos.

O percurso previsto da sombra da Lua durante o eclipse de 2 de agosto de 2027, atravessando o sul da Europa, o norte de África e a Península Arábica.

E em Portugal? Até 97% do Sol ficará encoberto

Portugal também terá a oportunidade de acompanhar o fenómeno, mas em nenhuma região do país o eclipse será total.

Ainda assim, os valores previstos são impressionantes. No Funchal, na Madeira, a Lua deverá ocultar cerca de 97% da superfície visível do Sol. Em Lisboa, a ocultação poderá atingir 92,5%.

Segundo as previsões do portal especializado Time and Date, estes serão os valores para algumas cidades portuguesas:

Cidade Sol ocultado Hora do máximo Funchal 97,04% 09h35 Lisboa 92,50% 09h44 Coimbra 86,54% 09h46 Porto 82,56% 09h46 Braga 80,92% 09h47

Horas locais de 2 de agosto de 2027. Os valores representam a percentagem da área visível do Sol coberta pela Lua.

Em Portugal continental, o fenómeno decorrerá aproximadamente entre as 08h40 e as 11h00, com pequenas variações geográficas.

Porque vai durar tanto tempo?

A duração invulgar resulta de uma combinação de fatores astronómicos. A Lua estará relativamente próxima da Terra, apresentando um diâmetro aparente superior ao habitual.

Por outro lado, a Terra estará próxima da região da sua órbita mais afastada do Sol, fazendo com que este pareça ligeiramente menor.

Esta combinação, juntamente com a trajetória da sombra lunar e a rotação terrestre, permitirá que a ocultação total se prolongue por mais de seis minutos. A faixa de totalidade atingirá aproximadamente 258 quilómetros de largura.

Durante a fase total, será possível observar a coroa solar, a camada exterior da atmosfera do Sol, normalmente invisível devido à intensa luminosidade da sua superfície.

Atenção à observação do eclipse

Embora o Sol fique quase totalmente escondido em algumas regiões portuguesas, não será seguro olhar diretamente para o fenómeno sem proteção adequada.

A NASA recomenda a utilização de óculos específicos para eclipses solares, conformes à norma internacional ISO 12312-2. Os óculos de sol convencionais não oferecem proteção suficiente.

A observação direta sem filtros só é segura durante a fase de totalidade, quando o disco solar está completamente ocultado, o que não acontecerá em Portugal.