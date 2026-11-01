Porque recordar é viver, o Pplware traz aos seus leitores a sua habitual rubrica semanal de música. Apresentamos as músicas que marcaram a nossa juventude ou o nosso passado recente e que ainda ouvimos por serem marcos na nossa vida. Descubra a pérola do passado que escolhemos para hoje e conheça também o Top 50 de Portugal.

Nesta rubrica podem encontrar música de estilos tão variados como o Rock, a música de dança e até o Pop que tanto gostamos. Os artistas são conhecidos, com as músicas que os fizeram famosos e tanto nos agradam.

Deixem nos comentários os nomes das bandas que querem ver aqui no Pplware Classics. Vamos procurá-las por vocês e apresentar os seus êxitos mais marcantes.

Eis então o vídeo de música que temos hoje para os nossos leitores!

Drop Dead Gorgeous – Republica

Republica é uma banda inglesa de rock alternativo formada em 1994. O grupo atingiu o auge da sua popularidade entre 1996 e 1999. A banda entrou em hiato em 2001 e regressou às atividades em 2008.

O som dos Republica foi descrito pela própria banda como “technopop punk rock”. Saffron (voz) é a única integrante que se mantém, uma vez que os restantes membros da formação original abandonaram o grupo.

In Wikipedia

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Top 50 — Portugal

Descubra também nesta rubrica semanal dedicada à música o que mais tem sido ouvido pelos portugueses no Spotify! Quais lhe agradam mais? Quais faltam neste top?