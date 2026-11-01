Novidades no Prime Video para novembro de 2026

Com a chegada do mês de novembro, os dias mais frios e as noites cada vez mais longas, cresce a vontade de ficar no conforto do sofá, na companhia de um bom filme ou de uma série envolvente. Para acompanhar esta altura do ano, o Prime Video tem na agenda mais uma panóplia de novidades.

Além das novidades incluídas na mensalidade, o Prime estreia outras, disponíveis mediante compra ou aluguer, nomeadamente os filmes Spider-Man: Brand New Day, Resident Evil, A Odisseia, Runner: Corrida Pela Vida, e One Night Only.

NBA no Prime Video + 7 de novembro – 76ers vs. Cavaliers

– 76ers vs. Cavaliers 7 de novembro – Trail Blazers vs. Lakers

– Trail Blazers vs. Lakers 13 de novembro – Knicks vs. Pacers

– Knicks vs. Pacers 14 de novembro – Warriors vs. Spurs

– Warriors vs. Spurs 21 de novembro – Rockets vs. Nuggets

– Rockets vs. Nuggets 21 de novembro – Raptors vs. Pistons

Dia 4 – The Mongoose (filme)

Ryan “Fang” Flanagan, um veterano de guerra altamente condecorado, foge de um local de homicídio a 209 km/h num Mustang Shelby Super Snake GT350.

Dia 5 – Campus Drivers (série)

Lois entra na Universidade de Belrose com o seu namorado, Max, mas um desgosto amoroso leva-a até Lane, o criador da aplicação mais popular do campus. Obrigados a conviverem inesperadamente, nasce uma atração impossível de ignorar.

Dia 6 – Devil’s Crest T1 (série)

Quando o Actual Magic, o primeiro VRMMORPG de imersão total, se funde com o mundo real, inicia-se um jogo mortal.

Dia 7 – Carlitos e Henriqueta T4 (série)

Carlitos & Henriqueta são os melhores amigos e os piores alunos da escola primária. Preguiçosos e distraídos são um verdadeiro pesadelo para a jovem e simpática professora Adelaide, cuja paciência é diariamente testada.

Dia 10 – Drop (filme)

O primeiro encontro em anos de uma mãe viúva toma um rumo aterrador quando é bombardeada com mensagens anónimas ameaçadoras durante o jantar num restaurante de luxo, levando-a a questionar-se se o seu charmoso acompanhante estará por trás do assédio.

Dia 11 – O Senhor dos Anéis: Os Anéis do Poder T3 (série)

Situada vários anos depois dos acontecimentos da segunda temporada, a terceira temporada decorre no auge da Guerra dos Elfos contra Sauron, numa altura em que o Senhor das Trevas procura forjar o Anel Único que lhe dará a vantagem que necessita para vencer a guerra, submeter todos os povos à sua vontade e dominar toda a Terra-média.

Dia 14 – Now You See Me 3 (filme)

Os Quatro Cavaleiros voltam a reunir-se e unem forças com uma nova geração de jovens ilusionistas para desmascarar o esquema global de branqueamento de capitais de uma herdeira de uma fortuna de diamantes.

Dia 18 – Madden (filme)

Acompanha a notável trajetória de John Madden – desde a parceria vencedora do Super Bowl com Al Davis e os Raiders, passando pela criação do Madden NFL, até se tornar uma das vozes mais emblemáticas da história do futebol americano.

Dia 20 – Perfeitos Mentirosos (filme)

Na exclusiva Universidade Tagus, Jude Derry infiltra-se no círculo dos irmãos Cash para descobrir a verdade sobre a morte do irmão. Contudo, entre segredos, jogos de poder e atrações proibidas, a procura por respostas torna-se perigosa.

Dia 25 – Nine to Six T1 (série)

Kang Yi-ji, uma gestora ambiciosa que vê o amor como uma reação química, vê a sua vida mudar com a chegada de dois colegas: um estagiário protetor e um executivo que a desafia.

Dia 25 – Blade Runner 2099 (série)

Cinquenta anos após os acontecimentos de Blade Runner 2049, Los Angeles renasceu, mas não pelas mãos da humanidade. Cora, uma fugitiva que tenta deixar de fugir de uma vez por todas, assume uma última identidade: a de Blade Runner. Obrigada a aliar-se a Olwen, uma replicante a quem restam poucos dias de vida, persegue um fugitivo que esconde uma verdade capaz de fazer desmoronar a sua frágil cidade.

Dia 26 – Cash Out (filme)

Mason, um ladrão profissional, tenta o seu maior assalto com o irmão, roubando um banco. Quando tudo corre mal, ficam encurralados no interior, rodeados pelas forças de segurança. A tensão aumenta à medida que Mason se depara com a sua ex-namorada, a principal negociadora.

Para aceder a estas novidades, basta criar uma conta Amazon Prime, aproveitando o período gratuito de teste da plataforma.