Há um novo cartão disponível na app gov.pt!

A aplicação gov.pt continua a alargar o conjunto de documentos de identificação que podem ser utilizados em formato digital. Recentemente foi disponibilizado um novo cartão! Saiba qual.

Os escuteiros passam a poder apresentar o cartão de identificação do Corpo Nacional de Escutas diretamente no telemóvel. A versão digital tem a mesma validade que o documento físico.

Com esta novidade, os elementos do CNE passam a poder apresentar a sua identificação escutista diretamente no smartphone, sem necessidade de transportar o cartão físico.

Como adicionar o cartão do CNE à app gov.pt?

O processo de adesão é simples e pode ser realizado em poucos passos:

Abrir a aplicação gov.pt no telemóvel. Selecionar a opção para adicionar um novo documento. Procurar e escolher o Cartão do Corpo Nacional de Escutas (CNE). Efetuar a autenticação através da Chave Móvel Digital. Após a validação, o cartão ficará disponível na aplicação.

Cartão digital tem a mesma validade do físico

Um dos aspetos mais relevantes desta novidade é que a versão digital tem a mesma validade que o cartão físico, permitindo aos escuteiros utilizar o telemóvel para comprovar a sua identificação escutista.

A disponibilização deste documento representa mais um passo na digitalização dos serviços e documentos em Portugal, tornando mais simples o acesso à identificação pessoal e institucional.

A app gov.pt reúne cada vez mais documentos digitais, permitindo aos cidadãos concentrar diferentes cartões e documentos oficiais num único local, sempre disponíveis no smartphone.