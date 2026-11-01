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Há um novo cartão disponível na app gov.pt!

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A aplicação gov.pt continua a alargar o conjunto de documentos de identificação que podem ser utilizados em formato digital. Recentemente foi disponibilizado um novo cartão! Saiba qual.

Há um novo cartão disponível na app gov.pt!

Os escuteiros passam a poder apresentar o cartão de identificação do Corpo Nacional de Escutas diretamente no telemóvel. A versão digital tem a mesma validade que o documento físico.

Com esta novidade, os elementos do CNE passam a poder apresentar a sua identificação escutista diretamente no smartphone, sem necessidade de transportar o cartão físico.

Como adicionar o cartão do CNE à app gov.pt?

O processo de adesão é simples e pode ser realizado em poucos passos:

  1. Abrir a aplicação gov.pt no telemóvel.
  2. Selecionar a opção para adicionar um novo documento.
  3. Procurar e escolher o Cartão do Corpo Nacional de Escutas (CNE).
  4. Efetuar a autenticação através da Chave Móvel Digital.
  5. Após a validação, o cartão ficará disponível na aplicação.
Há um novo cartão disponível na app gov.pt!

Cartão digital tem a mesma validade do físico

Um dos aspetos mais relevantes desta novidade é que a versão digital tem a mesma validade que o cartão físico, permitindo aos escuteiros utilizar o telemóvel para comprovar a sua identificação escutista.

A disponibilização deste documento representa mais um passo na digitalização dos serviços e documentos em Portugal, tornando mais simples o acesso à identificação pessoal e institucional.

A app gov.pt reúne cada vez mais documentos digitais, permitindo aos cidadãos concentrar diferentes cartões e documentos oficiais num único local, sempre disponíveis no smartphone.

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Autor: Pedro Pinto
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Tags:
gov.pt

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