Porque recordar é viver, o Pplware traz aos seus leitores a sua habitual rubrica semanal de música. Apresentamos as músicas que marcaram a nossa juventude ou o nosso passado recente e que ainda ouvimos por serem marcos na nossa vida. Descubra a pérola do passado que escolhemos para hoje e conheça também o Top 50 de Portugal.

Nesta rubrica podem encontrar música de estilos tão variados como o Rock, a música de dança e até o Pop que tanto gostamos. Os artistas são conhecidos, com as músicas que os fizeram famosos e tanto nos agradam.

Deixem nos comentários os nomes das bandas que querem ver aqui no Pplware Classics. Vamos procurá-las por vocês e apresentar os seus êxitos mais marcantes.

Eis então o vídeo de música que temos hoje para os nossos leitores!

Lightning Crashes – Live

Live ( /laɪv/, frequentemente grafada como Līve, LĪVE, ou +LĪVE+) é uma banda de rock norte-americana formada em York, na Pensilvânia, no ano de 1984 por Ed Kowalczyk (vocalista, guitarra base e compositor principal), Chad Taylor (guitarra solo e vocais de apoio), Patrick Dahlheimer (baixo) e Chad Gracey (bateria).

Kowalczyk é o único membro remanescente da formação original, tendo outros três sido excluídos da banda antes de uma digressão em 2022.

Segundo Kowalczyk, o nome da banda foi escolhido por acaso, selecionando papéis colocados num boné. A banda já vendeu mais de 20 milhões de cópias em todo o mundo.

In Wikipedia

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Top 50 — Portugal

Descubra também nesta rubrica semanal dedicada à música o que mais tem sido ouvido pelos portugueses no Spotify! Quais lhe agradam mais? Quais faltam neste top?