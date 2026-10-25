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Luzes ciano em veículos automóveis? Conheça a proposta da NHTSA

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A National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) apresentou uma proposta de atualização das normas de iluminação automóvel, adaptando-as à crescente utilização de veículos equipados com sistemas de condução autónoma.

Luzes ciano em veículos automóveis? Conheça a proposta da NHTSA

A agência norte-americana responsável pela segurança rodoviária quer uniformizar a identificação dos veículos autónomos através de luzes de cor ciano. A proposta pretende facilitar o reconhecimento destes automóveis por peões, outros condutores e autoridades, sobretudo em situações de emergência.

Luzes ciano para saber quando um carro conduz sozinho

A ideia passa por utilizar luzes de cor ciano, um tom entre o azul e o verde, para indicar que um veículo está a ser conduzido por um sistema autónomo. Desta forma, seria possível perceber mais facilmente quando o automóvel está a circular sem intervenção humana direta.

A medida poderá revelar-se particularmente útil para as autoridades policiais e equipas de emergência. Por exemplo, se encontrarem um veículo sem ninguém ao volante, poderão perceber que este está a funcionar de forma autónoma, em vez de presumirem que o condutor desapareceu ou precisa de assistência.

Atualmente, não existe um sistema de sinalização universalmente padronizado nos Estados Unidos que permita identificar esta situação através da iluminação exterior dos veículos.

Luzes ciano em veículos automóveis? Conheça a proposta da NHTSA

Mercedes-Benz já tinha testado esta solução

A utilização de luzes ciano não é uma ideia inteiramente nova. A Mercedes-Benz já tinha proposto uma solução semelhante no âmbito do seu sistema DRIVE PILOT, que permite a condução autónoma de nível 3 em determinadas condições.

A marca alemã testou esta abordagem durante dois anos na Califórnia, recorrendo a luzes instaladas no exterior do veículo para assinalar quando o sistema autónomo estava ativo.

A proposta da NHTSA procura agora estabelecer critérios comuns para esta tecnologia, evitando que cada fabricante desenvolva sinais visuais diferentes.

Luzes opcionais, mas com regras definidas

Para já, a proposta norte-americana não obriga os fabricantes a instalar estas luzes. A sua utilização seria opcional, embora os automóveis que as adotassem tivessem de respeitar os requisitos definidos pela regulamentação.

Entre as condições previstas estão:

  • As luzes devem acender-se quando o sistema de condução autónoma estiver ativo.
  • Devem apagar-se quando o veículo deixar de operar em modo autónomo.
  • Não podem permanecer ligadas quando o automóvel estiver a ser conduzido ativamente por uma pessoa.
  • A sinalização deve ser visível de diferentes ângulos, com luzes na dianteira, nas laterais e na traseira do veículo.
  • Todas as luzes devem acender-se e apagar-se em simultâneo.

A proposta estabelece ainda requisitos para a localização das luzes, incluindo uma altura mínima de aproximadamente 38 centímetros em relação ao solo.

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Autor: Pedro Pinto
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Tags:
NHTSA

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