Luzes ciano em veículos automóveis? Conheça a proposta da NHTSA

A National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) apresentou uma proposta de atualização das normas de iluminação automóvel, adaptando-as à crescente utilização de veículos equipados com sistemas de condução autónoma.

A agência norte-americana responsável pela segurança rodoviária quer uniformizar a identificação dos veículos autónomos através de luzes de cor ciano. A proposta pretende facilitar o reconhecimento destes automóveis por peões, outros condutores e autoridades, sobretudo em situações de emergência.

Luzes ciano para saber quando um carro conduz sozinho

A ideia passa por utilizar luzes de cor ciano, um tom entre o azul e o verde, para indicar que um veículo está a ser conduzido por um sistema autónomo. Desta forma, seria possível perceber mais facilmente quando o automóvel está a circular sem intervenção humana direta.

A medida poderá revelar-se particularmente útil para as autoridades policiais e equipas de emergência. Por exemplo, se encontrarem um veículo sem ninguém ao volante, poderão perceber que este está a funcionar de forma autónoma, em vez de presumirem que o condutor desapareceu ou precisa de assistência.

Atualmente, não existe um sistema de sinalização universalmente padronizado nos Estados Unidos que permita identificar esta situação através da iluminação exterior dos veículos.

Mercedes-Benz já tinha testado esta solução

A utilização de luzes ciano não é uma ideia inteiramente nova. A Mercedes-Benz já tinha proposto uma solução semelhante no âmbito do seu sistema DRIVE PILOT, que permite a condução autónoma de nível 3 em determinadas condições.

A marca alemã testou esta abordagem durante dois anos na Califórnia, recorrendo a luzes instaladas no exterior do veículo para assinalar quando o sistema autónomo estava ativo.

A proposta da NHTSA procura agora estabelecer critérios comuns para esta tecnologia, evitando que cada fabricante desenvolva sinais visuais diferentes.

Luzes opcionais, mas com regras definidas

Para já, a proposta norte-americana não obriga os fabricantes a instalar estas luzes. A sua utilização seria opcional, embora os automóveis que as adotassem tivessem de respeitar os requisitos definidos pela regulamentação.

Entre as condições previstas estão:

As luzes devem acender-se quando o sistema de condução autónoma estiver ativo.

Devem apagar-se quando o veículo deixar de operar em modo autónomo.

Não podem permanecer ligadas quando o automóvel estiver a ser conduzido ativamente por uma pessoa.

A sinalização deve ser visível de diferentes ângulos, com luzes na dianteira, nas laterais e na traseira do veículo.

Todas as luzes devem acender-se e apagar-se em simultâneo.

A proposta estabelece ainda requisitos para a localização das luzes, incluindo uma altura mínima de aproximadamente 38 centímetros em relação ao solo.