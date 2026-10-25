Está a vender o seu carro? Atenção onde o estaciona com o papel “Vende-se”

Colocar um papel com a indicação de que um automóvel está à venda pode parecer inofensivo, mas o local onde estaciona a viatura pode fazer toda a diferença. Em determinadas situações, arrisca uma coima que pode chegar aos 300 euros.

Em Portugal, é comum encontrar automóveis com um papel colado no vidro a anunciar a sua venda. A prática continua a ser utilizada por muitos proprietários que procuram um comprador sem recorrer exclusivamente a plataformas online ou a stands automóveis.

No entanto, existe uma regra do Código da Estrada que importa conhecer: estacionar um veículo com indicação de venda num parque ou numa zona de estacionamento pode dar origem a uma multa.

O que diz o Código da Estrada?

A resposta está no artigo 71.º do Código da Estrada, relativo ao estacionamento proibido. O número 1 estabelece que, nos parques e zonas de estacionamento, é proibido estacionar veículos destinados à venda de artigos ou à publicidade de qualquer natureza.

Na prática, esta disposição pode abranger um automóvel que tenha um anúncio de venda visível, mesmo que o papel se limite a apresentar algumas características da viatura e um número de telefone para contacto.

Ou seja, não é necessariamente a simples existência de um papel no vidro que determina a infração. O local onde o veículo está estacionado é um fator essencial.

Qual é o valor da multa?

O incumprimento da proibição prevista no artigo 71.º, n.º 1, alínea a), é punido com uma coima entre 60 e 300 euros, de acordo com o n.º 2 do mesmo artigo.

Por isso, quem pretende vender o automóvel deve ter cuidado antes de o deixar num parque de estacionamento com um anúncio visível, mesmo que o objetivo seja apenas dar mais visibilidade à venda.

Como anunciar o carro sem correr riscos?

A solução mais simples passa por utilizar plataformas de compra e venda de automóveis, publicar anúncios online ou recorrer a um stand.

Se preferir manter o tradicional papel com a indicação “Vende-se”, tenha especial atenção ao local onde estaciona a viatura e às regras aplicáveis. Não basta retirar a palavra “Vende-se” se o papel continuar a apresentar informações que possam ser interpretadas como publicidade à venda.

Antes de anunciar o automóvel desta forma, vale a pena consultar o artigo 71.º do Código da Estrada e confirmar as regras aplicáveis ao local onde pretende estacionar.

Afinal, vender um carro pode ser um processo simples, mas uma escolha menos acertada do local de estacionamento pode resultar numa despesa inesperada.