Porque recordar é viver, o Pplware traz aos seus leitores a sua habitual rubrica semanal de música. Apresentamos as músicas que marcaram a nossa juventude ou o nosso passado recente e que ainda ouvimos por serem marcos na nossa vida.

Nesta rubrica podem encontrar música de estilos tão variados como o Rock, a música de dança e até o Pop que tanto gostamos. Os artistas são conhecidos, com as músicas que os fizeram famosos e tanto nos agradam.

Deixem nos comentários os nomes das bandas que querem ver aqui no Pplware Classics. Vamos procurá-las por vocês e apresentar os seus êxitos mais marcantes.

Eis então o vídeo de música que temos hoje para os nossos leitores!

Space Age Love Song - A Flock Of Seagulls

Os Flock of Seagulls são uma banda inglesa de new wave originalmente formada em 1979 em Liverpool, por Mike Score na voz e teclados, o seu irmão Ali Score na bateria e Frank Maudsley no baixo, com a sua formação mais famosa, composta pelos irmãos Score, Maudsley, e pelo guitarrista Paul Reynolds.

Foi uma das bandas mais influentes dos anos de 1980, principalmente pelo seu estilo musical único por conta do trabalho de guitarra de Reynolds, o grupo também definiu muito do que é hoje a dance music, o pop contemporâneo e a música eletrónica dos dias atuais.

O grupo teve uma série de singles de destaque, incluindo “I Ran (So Far Away)” (1982), “Space Age Love Song” (1982), “Wishing (If I Had a Photograph of You)” (1982) e “The More You Live, The More You Love” (1984). Tornaram-se famosos na década de 1980 pelo videoclipe de “I Ran (So Far Away)”, que foi exibido na MTV durante a Segunda Invasão Britânica[3]. A banda ganhou um Grammy Award em 1983 pela canção “D.N.A.”

Em 2018 os membros da formação original reuniram-se para gravar um novo álbum com a Orquestra Filarmónica de Praga intitulado Ascension.

Já em 2021 a banda anunciou um novo álbum que continua com as produções orquestrais do seu antecessor, o álbum intitulado de String Theory será lançado nas plataformas digitais a 20 de agosto de 2021; além disso, em entrevista o vocalista Mike Score afirmou que está a trabalhar tanto num álbum a solo como num futuro novo álbum da banda.

