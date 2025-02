Pplware Classics…

Porque recordar é viver, o Pplware traz aos seus leitores a sua habitual rubrica semanal de música. Apresentamos as músicas que marcaram a nossa juventude ou o nosso passado recente e que ainda ouvimos por serem marcos na nossa vida. Descubra a pérola do passado que escolhemos para hoje e conheça também o Top 50 de Portugal.

Streets of Philadelphia - Bruce Springsteen

Bruce Frederick Joseph Springsteen (Long Branch, 23 de setembro de 1949) é um cantor, compositor, guitarrista e guitarrista norte-americano. Durante a sua carreira, iniciada em 1969, Bruce já recebeu vários prémios importantes, como 20 Grammys, 4 American Music Awards e 1 Oscar, tendo já vendido mais de 120 milhões de discos.

Nas letras das suas músicas, Bruce deixa evidenciado o seu patriotismo, e é uma espécie de porta-voz dos trabalhadores, muitas vezes mencionados nas suas canções. O álbum Born to Run está na lista dos 200 álbuns definitivos do Rock and Roll Hall of Fame.

O artista participou ainda na música “We Are the World”, uma parceria de 45 cantores que tinha como objetivo angariar fundos para o combate à fome em África, escrita por Michael Jackson e Lionel Richie. As 45 estrelas formaram o grupo USA for Africa.

