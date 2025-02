Porque recordar é viver, o Pplware traz aos seus leitores a sua habitual rubrica semanal de música. Apresentamos as músicas que marcaram a nossa juventude ou o nosso passado recente e que ainda ouvimos por serem marcos na nossa vida. Descubra a pérola do passado que escolhemos para hoje e conheça também o Top 50 de Portugal.

Nesta rubrica podem encontrar música de estilos tão variados como o Rock, a música de dança e até o Pop que tanto gostamos. Os artistas são conhecidos, com as músicas que os fizeram famosos e tanto nos agradam.

Deixem nos comentários os nomes das bandas que querem ver aqui no Pplware Classics. Vamos procurá-las por vocês e apresentar os seus êxitos mais marcantes.

Eis então o vídeo de música que temos hoje para os nossos leitores!

Down in a Hole - Alice In Chains

Alice in Chains é uma banda de rock norte-americana fundada pelo guitarrista e vocalista Jerry Cantrell e pelo baterista Sean Kinney em Seattle, Washington, no ano de 1987. O baixista Mike Starr e o vocalista Layne Staley juntaram-se à banda de seguida. Mike Starr foi substituído por Mike Inez em 1993. William DuVall entrou na banda em 2006 assumindo o posto de Staley, que morreu em 2002, e partilhando a voz com Cantrell. Esta formação da banda já lançou três álbuns.

Fazendo inicialmente vozes de apoio, Jerry Cantrell começou a cantar os vocais principais no EP Sap de 1992, e o seu papel continuou a crescer nos álbuns seguintes, fazendo dos Alice in Chains uma banda de dois vocalistas[3]. Apesar de vastamente associada ao género grunge, o som da banda incorpora essencialmente elementos do heavy metal e do metal alternativo, produzindo um som mais acústico e pós-punk, para além de algumas melodias de doom metal. A banda alcançou fama internacional como parte do movimento grunge do início dos anos 90, ao lado dos Pearl Jam, Soundgarden e Nirvana, sendo uma das mais bem sucedidas comercialmente desta época, com mais de 14 milhões de álbuns vendidos nos Estados Unidos e cerca de 30 milhões vendidos em todo o mundo. A banda teve ainda dois álbuns na primeira posição da Billboard 200, Jar of Flies de 1994 e Alice in Chains de 1995, além de dezoito singles no Top 10 da tabela Mainstream Rock Tracks da Billboard, e nove nomeações para os Grammy Awards.

O conjunto nunca se separou oficialmente, mas ficou por muitos anos inativo devido aos problemas de Layne Staley com drogas, os quais culminaram na sua morte, em 2002. Os restantes membros reuniram-se em 2005 para um concerto de beneficência em prol das vítimas do tsunami que atingiu a Ásia no ano anterior, e em 2009 terminaram a gravação do seu primeiro álbum de estúdio em catorze anos, com William DuVall como novo vocalista e também guitarrista rítmico, partilhando os vocais com Jerry Cantrell, que é o vocalista principal da maioria das canções do álbum]. Intitulado Black Gives Way to Blue, o álbum foi lançado em setembro de 2009 pela Virgin/EMI. A 28 de maio de 2013, a banda lançou o seu segundo álbum com DuVall, The Devil Put Dinosaurs Here, que estreou na segunda posição da Billboard 200.

O sexto álbum de estúdio da banda, Rainier Fog, foi lançado a 24 de agosto de 2018, e recebeu uma nomeação para o Grammy de Melhor Álbum de Rock.

