Porque recordar é viver, o Pplware traz aos seus leitores a sua habitual rubrica semanal de música. Apresentamos as músicas que marcaram a nossa juventude ou o nosso passado recente e que ainda ouvimos por serem marcos na nossa vida. Descubra a pérola do passado que escolhemos para hoje e conheça também o Top 50 de Portugal.

Nesta rubrica podem encontrar música de estilos tão variados como o Rock, a música de dança e até o Pop que tanto gostamos. Os artistas são conhecidos, com as músicas que os fizeram famosos e tanto nos agradam.

Deixem nos comentários os nomes das bandas que querem ver aqui no Pplware Classics. Vamos procurá-las por vocês e apresentar os seus êxitos mais marcantes.

Eis então o vídeo de música que temos hoje para os nossos leitores!

Better Days - Gun

GUN é uma banda escocesa de hard rock formada pelo guitarrista Giuliano Gizzi. Conhecidos pela sua mistura envolvente de rock e por uma série de êxitos que chegaram às tabelas de vendas em toda a Europa, os GUN têm sido uma força constante na indústria musical. Durante a sua carreira, os GUN alcançaram 4 álbuns no top 20 do Reino Unido e 8 singles no top 40 do Reino Unido, incluindo um cover de Word Up dos Cameo, que alcançou o top 10 do Reino Unido e foi parar às tabelas de toda a Europa. Os GUN têm feito muitas digressões ao longo dos anos, principalmente com os Rolling Stones nas suas digressões Steel Wheels e Urban Jungle.

O último álbum da banda, 'Hombres', alcançou o top 10 no Reino Unido e o primeiro lugar na sua terra natal, a Escócia. Teve também destaque no filme 'Damaged', de Samuel L. Jackson. Gravado e produzido com Simon Bloor (Trevor Horn) e misturado por Daryl Thorpe (Foo Fighters), o álbum mostra a evolução contínua e a proeza inigualável dos GUN no rock. O primeiro single do álbum, 'All Fired Up', dá o mote a um álbum que a Metal Talk aclama como "uma verdadeira celebração e um verdadeiro candidato ao prémio de Álbum do Ano", recebendo uma avaliação perfeita de 5 estrelas.

A formação atual conta com os membros originais Dante Gizzi (voz) e Giuliano Gizzi (guitarra), bem como Paul McManus (bateria), Andy Carr (baixo) e Ruaraidh MacFarlane (guitarra). A banda continua em digressão até 2024 com as suas digressões pela Europa e Reino Unido, prometendo uma experiência ao vivo inesquecível que mistura faixas icónicas com novos êxitos de 'Hombres'.

In Wikipedia

Siga o Pplware Classics no Spotify



Top 50 - Portugal

Descubra também nesta rubrica semanal dedicada à música o que mais tem sido ouvido pelos portugueses no Spotify! Quais lhe agradam mais? Quais faltam neste top?