Huawei Watch GT 5 Pro combina elegância e desempenho para o Dia dos Namorados

Com a chegada do Dia dos Namorados, a Huawei sugere o presente ideal para aqueles que procuram surpreender a sua cara-metade: o Huawei Watch GT 5 Pro. Um smartwatch que alia estilo, bem-estar e tecnologia a um design sofisticado, com materiais premium, e funcionalidades avançadas – a escolha acertada para celebrar o amor e mimar aquela pessoa especial.

Disponível em quatro cores - titânio e fluoroelastómero preto no modelo de 46mm; e fluoroelastómero branco e também cerâmica branca no modelo 42mm - o Huawei Watch GT 5 Pro encaixa-se na perfeição no ritmo acelerado e exigente da vida moderna dos casais.

Compatível com Android e iOS e com uma bateria que pode chegar aos 7 dias no modelo 42mm e 14 dias no modelo 46mm, permite atender e fazer chamadas, passar à música seguinte, receber lembretes e consultar a agenda a qualquer momento, tudo isto e mais, sem necessidade de pegar no smartphone.

Equipado com o sistema de monitorização TruSense, o dispositivo facilita o acesso aos dados de saúde e bem-estar ao registar aspetos como os níveis de stress, e a qualidade do sono. Perceber o impacto dos treinos físicos é também uma grande mais-valia deste elegante assistente inteligente.

O Huawei Watch GT 5 Pro adapta-se a diferentes estilos, ocasiões e até preferências desportivas. Deslumbrar com um acessório tecnológico no dia a dia ou numa ocasião especial a dois, ou até mesmo explorar trilhos ou aperfeiçoar as técnicas no golfe nos tempos livres torna-se possível graças a este smartwatch.

O modo Trail melhorado oferece a possibilidade de reviver corridas, passeios e caminhadas com a análise de dados avançada, que permitem otimizar treinos e superar limites. Destaca-se ainda a funcionalidade avançada de golfe, que dá acesso a mais de 15.000 campos, vistas 3D e conselhos inteligentes.

Para ela, o Huawei Watch GT 5 Pro 42 mm, na versão fluoroelastómero branco com delicados pormenores recortados, é mais do que um simples relógio: é um assistente pessoal e uma peça elegante e confortável que a acompanha em todos os momentos, da energia de um treino matinal à elegância de um jantar mais formal.

Para ele, o modelo Pro de 46 mm em fluoroelastómero preto é o acessório que pauta um estilo de vida versátil e dinâmico. Combinando resistência e tecnologia de ponta, está preparado para enfrentar qualquer desafio, desde o ambiente de uma sala de reuniões à próxima aventura ao ar livre.