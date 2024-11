Porque recordar é viver, o Pplware traz aos seus leitores a sua habitual rubrica semanal de música. Apresentamos as músicas que marcaram a nossa juventude ou o nosso passado recente e que ainda ouvimos por serem marcos na nossa vida. Descubra a pérola do passado que escolhemos para hoje e conheça também o Top 50 de Portugal.

Nesta rubrica podem encontrar música de estilos tão variados como o Rock, a música de dança e até o Pop que tanto gostamos. Os artistas são conhecidos, com as músicas que os fizeram famosos e tanto nos agradam.

Deixem nos comentários os nomes das bandas que querem ver aqui no Pplware Classics. Vamos procurá-las por vocês e apresentar os seus êxitos mais marcantes.

Eis então o vídeo de música que temos hoje para os nossos leitores!

Utopia - Goldfrapp

Goldfrapp é uma banda britânica de música eletrónica conhecida pelo seu visual teatral, é integrada por Alison Goldfrapp (voz/sintetizador) e Will Gregory (sintetizador). Foi formada em 1999, em Londres. Apesar do seu estilo musical ter mudado durante a sua carreira, o lado eletrónico sempre foi explorado. Certas canções exploram diferentes culturas na música da banda, como o cabaré ("Satin Chic"), o electroclash ("Slide In", "Koko"), a música folclórica ("Clowns") e a bossa nova ("Human").

Apesar das críticas favoráveis ​​e de uma nomeação para o Mercury Prize, o som ambiente do álbum Felt Mountain, de 2000 não alcançou boas posições nos charts.

O segundo álbum, Black Cherry, que inclui sons glam rock e synthpop na música, foi lançado em 2003. O álbum foi bem sucedido nos clubes noturnos na América do Norte e influenciou o mesmo estilo dance do terceiro álbum, Supernature.

Os Supernature levaram o trabalho de Goldfrapp mais longe na música de dança, e apreciaram o sucesso nas tabelas internacionais. De Supernature foram produzidos três singles de dança número um nos EUA, e foi nomeado para "Melhor Álbum Electrónico/Dance" nos 49th Grammy Awards.

O quarto álbum, Seventh Tree, tem uma maior ênfase na música ambiente e no downtempo, trazendo inspiração da natureza e do paganismo. O resultado foram os êxitos "A&E" e "Happiness".

Em 2010, a banda lançou o álbum "Head First", e conseguiram, novamente, duas nomeações para os Grammy Awards, nas categorias "Best Album Electronic/Dance" e "Best Dance Recording", pelo hit "Rocket".

