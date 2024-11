Porque recordar é viver, o Pplware traz aos seus leitores a sua habitual rubrica semanal de música. Apresentamos as músicas que marcaram a nossa juventude ou o nosso passado recente e que ainda ouvimos por serem marcos na nossa vida. Descubra a pérola do passado que escolhemos para hoje e conheça também o Top 50 de Portugal.

Nesta rubrica podem encontrar música de estilos tão variados como o Rock, a música de dança e até o Pop que tanto gostamos. Os artistas são conhecidos, com as músicas que os fizeram famosos e tanto nos agradam.

Deixem nos comentários os nomes das bandas que querem ver aqui no Pplware Classics. Vamos procurá-las por vocês e apresentar os seus êxitos mais marcantes.

Eis então o vídeo de música que temos hoje para os nossos leitores!

Life's What You Make It - Talk Talk

Talk Talk foi uma banda de rock inglesa formada em 1981, na cidade de Londres. Liderado por Mark Hollis (voz, guitarra, piano), Lee Harris (bateria) e Paul Webb (baixo), o grupo alcançou o sucesso nas tabelas iniciais com os singles "Talk Talk" (1982), "It's My Life" e "Such a Shame" (ambos em 1984) antes de passar para uma abordagem mais experimental no final da década de 1980, pioneira no que ficou conhecido como pós-rock. Os Talk Talk alcançaram um amplo sucesso crítico na Europa e no Reino Unido com o single "Life's What You Make It" (1986).

Catalogados junto do movimento da new wave, os Talk Talk construíram, ao longo de pouco mais de dez anos de carreira, incursões criativas constantemente distintas, inspiradas por géneros tão diferentes como o jazz. A banda britânica formou-se em Londres, em 1981, depois de Mark Hollis (voz, guitarra) ter conhecido o baixista Paul Webb, o baterista Lee Harris e ainda Simon Brenner (teclas). As primeiras gravações em estúdio aconteceram pouco depois, e meses antes da assinatura de um contrato com a editora EMI. The Party's Over, o álbum de estreia lançado em 1982, revelou a capacidade dos Talk Talk em irem além das simples composições apoiadas em sons monitorizados de teclas, ao criarem um disco com o melhor estilo pop.

Dois anos depois foi a vez de It's My Life, um disco editado já depois da saída de Simon Brenner. Foi ainda durante esse período que se iniciou a frutuosa colaboração entre o produtor Tim Friese-Green e o coletivo britânico, que acabou por ficar ligado aos Talk até ao fim da carreira da banda londrina.

The Colour of Spring, o terceiro conjunto de originais, editado em 1986, marcou uma vez mais a evolução criativa dos Talk Talk, então a recusarem em definitivo as conotações com os mais plastificados sons pop do final dos anos 80. O registo conseguiu resultados surpreendentes, e ainda durante esse ano a banda inglesa realizou a sua primeira digressão mundial.

Durante o ano que se seguiu, iniciou-se a preparação do novo álbum, Spirit of Eden. O disco acabou por chegar às lojas somente um ano mais tarde, contrariando os desejos e pressões da editora. O êxito considerável junto da crítica não teve a necessária correspondência em termos de vendas, e pronunciou o fim da relação com a EMI, que se consumou pouco depois, ainda antes de Paul Webb decidir abandonar a banda.

Laughing Stock, o primeiro álbum editado no catálogo da Polydor, em 1991, continuou o êxito do registo anterior, mas ditou ao mesmo tempo o fim da banda. O último registo chegou em 1999, London 1986, o único disco gravado ao vivo pelos Talk Talk em Londres, Inglaterra.

