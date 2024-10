Porque recordar é viver, o Pplware traz aos seus leitores a sua habitual rubrica semanal de música. Apresentamos as músicas que marcaram a nossa juventude ou o nosso passado recente e que ainda ouvimos por serem marcos na nossa vida. Descubra a pérola do passado que escolhemos para hoje e conheça também o Top 50 de Portugal.

Nesta rubrica podem encontrar música de estilos tão variados como o Rock, a música de dança e até o Pop que tanto gostamos. Os artistas são conhecidos, com as músicas que os fizeram famosos e tanto nos agradam.

Deixem nos comentários os nomes das bandas que querem ver aqui no Pplware Classics. Vamos procurá-las por vocês e apresentar os seus êxitos mais marcantes.

Eis então o vídeo de música que temos hoje para os nossos leitores!

Plush - Stone Temple Pilots

Stone Temple Pilots (vulgarmente referidos como STP) é uma banda de rock norte-americana formada por Scott Weiland e Robert DeLeo, a quem se juntaram mais tarde o irmão deste, Dean DeLeo e Eric Kretz. A banda esteve ativa de 1989 a 2002 mas debandou devido a conflitos entre os seus membros e reuniu-se em 2008.

Os Stone Temple Pilots venderam mais de 18 milhões de cópias só nos Estados Unidos e aproximadamente 30 milhões em todo o mundo. O grupo teve quinze singles no Top 10 das tabelas de rock da Billboard, incluindo seis na primeira posição, e um álbum na primeira posição das tabelas pop (Purple, de 1994). Em 1993, a banda ganhou um Grammy por "Best Hard Rock Performance" pela sua canção "Plush". Os Stone Temple Pilots foram também classificados na 40ª posição da lista da VH1, Os 100 Maiores Artistas do Hard Rock. Em 2003, após lançarem uma compilação de greatest hits chamada Thank You, os seus membros começaram a seguir caminhos separados. Após o fim em 2003, Weiland tornou-se vocalista dos Velvet Revolver, com os antigos membros dos Guns N' Roses, e um ex-guitarrista dos Wasted Youth. Os irmãos DeLeo formaram a banda Army of Anyone com Richard Patrick, da banda Filter. Kretz fundou a Bomb Shelter Studios em Los Angeles.

A banda reuniu-se em 2008 após Weiland sair dos Velvet Revolver, iniciando a sua digressão no festival Rock on the Range em Columbus, Ohio, e em 2010 Lançaram o seu novo álbum homónimo.

Em 2013 a Banda substituiu o vocalista Scott Weiland por Chester Bennington, dos Linkin Park. A banda lançou um EP de cinco faixas na internet, onde mostrou mudanças no seu estilo para algo mais Hard Rock. No dia 7 de novembro de 2015 surgiu uma especulação — posteriormente confirmada — de que Chester Bennington abandonava a banda.

No dia 3 de dezembro de 2015, Scott Weilland foi encontrado morto no autocarro do seu grupo, Scott Weiland & The Wildabouts, em Bloomington, Minnesota (EUA).

In Wikipedia

Siga o Pplware Classics no Spotify



Top 50 - Portugal

Descubra também nesta rubrica semanal dedicada à música o que mais tem sido ouvido pelos portugueses no Spotify! Quais lhe agradam mais? Quais faltam neste top?