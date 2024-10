Internet Archive foi atacada! Veja se a sua conta está na lista

A Internet Archive, uma organização sem fins lucrativos, tem desempenhado um papel vital neste esforço, com o objetivo de preservar uma vasta gama de conteúdos digitais. A plataforma sofreu recentemente um ataque tendo sido roubadas 31 milhões de contas. Veja se a sua está na lista.

Fundada em 1996 e segundo o que revelamos recentemente, já arquivou mais de 866 mil milhões de páginas web, bem como livros, vídeos e outros materiais culturais.

Quem visita a página do serviço, recebe a informação de que a mesma foi atacada.

Veja se a sua conta está na lista dos dados que foram publicados.

HIBP refere-se ao serviço Have I Been Pwned que permite que as pessoas verifiquem se as suas informações pessoais foram comprometidas em violações de dados. Brewster Kahle, fundador do Internet Archive, confirmou o incidente.

A violação de dados envolve informações confidenciais, incluindo endereços de e-mail, nomes de utilizadores, passwords com hash Bcrypt, etc. Troy Hunt, o criador do HIBP, confirmou que os dados roubados são legítimos. O atacante partilhou uma base de dados de 6,4 GB contendo essas informações e as mesmas já estão indexadas ao serviço HIBP.

Para saber se a sua conta está na lista, basta que indique o seu e-mail e carregue no botão pwned.

Em resposta ao ataque, o Internet Archive encerrou temporariamente os serviços. De acordo com algumas informações, publicadas no X, a organização desativou a biblioteca JavaScript que, ao que parece, foi por aí que se conseguiu comprometer o serviço.

Além da violação de dados, a plataforma Internet Archive também foi alvo de um ataque de negação de serviços distribuído.