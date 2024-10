Duo e Bento renovam a mobilidade urbana para ser simples e segura

Respondendo ao desafio diário de deslocar pessoas e bens dentro e fora das cidades, a Mobilize reafirma o seu compromisso com soluções de mobilidade simples, seguras e sustentáveis. Conheça o Duo e o Bento, que prometem renovar a mobilidade urbana.

Conheça o Duo e o Bento da Mobilize

Concebido para utilização urbana, o Duo é um quadriciclo elétrico de dois lugares e pode ser conduzido com ou sem carta de condução, consoante a versão e a regulamentação local.

Por sua vez, o Bento, a versão utilitária do Duo, é uma microcarrinha que requer carta de condução e, ao invés de um lugar de passageiro, tem uma caixa de carga de 649 litros para transportar pequenos equipamentos e outros bens.

Ambos podem fornecer soluções de mobilidade em regiões com transportes públicos limitados, destinando-se a clientes particulares e empresas.

O Duo e o Bento encarnam uma visão arrojada e futurista da mobilidade urbana, com um design que transcende os códigos automóveis tradicionais.

Disse Matthieu Tenenbaum, COO da Mobilize.

Carros compactos destinados às cidades

O Duo e o Bento são compactos, com 2,43 e 2,54 metros de comprimento, respetivamente, e fáceis de manobrar no trânsito citadino. As suas dimensões reduzidas facilitam, também, o estacionamento.

Com uma posição de condução central e suspensão otimizada, o Duo e o Bento proporcionam uma experiência de condução única. São equipados, de série, com um airbag para o condutor, uma novidade no segmento dos quadriciclos.

Ambos os veículos têm uma autonomia de até 161 km para o Duo e 149 km para o Bento, pelo que não necessitam de carregamentos frequentes.

Concebidos para serem eco-responsáveis, o Duo e o Bento incluem mais de 40% de materiais reciclados e são 95% recicláveis.

Além disso, são nativamente conectados: dispõem da sua própria aplicação móvel "MyDuo", que permite gerar até seis chaves digitais, uma novidade para o Grupo Renault.

Respondendo aos desafios da mobilidade dentro e fora das cidades, o Duo e o Bento refletem a visão da Mobilize: oferecer aos clientes, tanto particulares como empresariais, soluções de mobilidade mais seguras, mais simples, mais ecológicas e estreitamente alinhadas com os principais problemas que as cidades enfrentam atualmente.

Explicou Gianluca De Ficchy, CEO da Mobilize.

Apresentados nas suas versões definitivas, no Salão Automóvel de Paris, o Duo e o Bento estarão futuramente disponíveis na rede Renault.